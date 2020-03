Multiculturalité, esclavage moderne et capitalisme sur fond de crises sociale et climatique. Le 37e Festival des migrations des cultures et de la citoyenneté a fait le plein durant trois jours à Luxexpo The Box au Kirchberg.

Le Festival des migrations lie les cultures

(MF avec Jeff Wiltzius) – Un débat sur l'esclavage moderne en présence de Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, une table ronde autour de la loi sur les étrangers avec Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille et de l'Intégration, et un autre débat qui pose la question de la fin du capitalisme, en présence de plusieurs eurodéputés... Une fois de plus le Festival des migrations des cultures et de la citoyenneté a joué son rôle d'agitateur des consciences et de prise de conscience de la nécessaire participation citoyenne à la société qui se mue.

«Heureusement, à travers le monde et dans le pays, les femmes et les hommes sont encore et toujours révoltés : ils dénoncent injustices sociales, scolaires, discriminations territoriales, injustices culturelles, pesanteurs patriarcales, féminicides, etc.» annonçaient les organisateurs du Comité de liaison des associations d'étrangers (Clae) en préambule de l'événement politico-culturel, une fois de plus, bien visité.

La chanteuse brésilienne Biah Vasconcelos a donné le coup d'envoi de l'événement vendredi, suivie des musiciens capverdiens Cassandra Lobo et Casy Rodrigues. Suivis samedi, du groupe capverdien-luxembourgeois Pilon, une des grandes têtes d'affiche de cette 37e édition.

Outre les débats et l'omniprésente musique du monde, d'innombrables spécialités culinaires, des vêtements et des bijoux étaient proposés sur les 400 stands du festival, auquel les visiteurs ont pu se rendre pour la première fois de l'histoire, gratuitement. Pour en revenir nourris, nombreux sont ceux qui sont passés par le 20e Salon du livre et des cultures rassemblant plus d'une centaine de plumes du monde entier.

