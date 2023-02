Un des trois capitaines du "Sankta Maria II" est malade, ce qui entraîne la mise à l'arrêt du ferry entre Oberbillig et Wasserbillig l'après-midi.

Manque de personnel

Le ferry de la Moselle cherche désespérément un conducteur

Les frontaliers allemands et les habitants de Wasserbillig qui souhaitent traverser la Moselle doivent actuellement se dépêcher : le ferry électrique «Sankta Maria II» ne fonctionne qu'en demi-journée. En raison de l'absence d'un des conducteurs pour cause de maladie, le ferry est déjà amarré à la rive les jours ouvrables à partir de 13h. En fait, il devrait faire la navette entre Wasserbillig et la ville allemande voisine d'Oberbillig entre 6h30 et 20h selon l'horaire habituel.

Le service restreint touche surtout les frontaliers allemands qui pouvaient auparavant rejoindre l'autre rive de la Moselle à pied ou en voiture en trois minutes. Par conséquent, on ne trouvait pas d'usagers quotidiens au débarcadère d'Oberbillig mardi matin (21 février).

Un détour pénible

«Le ferry est une liaison importante entre l'Allemagne et le Luxembourg», explique le navetteur frontalier Alfred Bauer. «Il sert aussi à l'environnement, car le détour par le pont de Grevenmacher représente pour chaque voiture un détour de douze kilomètres, au cours duquel l'air est pollué». Alfred Bauer ne prend le ferry que certains jours, pour se rendre au travail, il passe par Igel de l'autre côté de la Moselle.

Pour les cyclistes, le ferry est le point de départ pour des tours à travers le Luxembourg. La traversée ne leur coûte que 1,50 euro. Photo: Luc Deflorenne

«Si le ferry ne circule que la moitié de la journée, ce n'est pas confortable pour les frontaliers», dit Nora Peytcheva en attendant le «Sankta Maria II ». «J'aimerais bien qu'il reparte bientôt jusqu'au soir».

Peu de candidats

Ce serait aussi tout à fait dans l'esprit d'Andreas Beiling. Le bourgmestre de la commune d'Oberbillig préférerait embaucher un autre batelier aujourd'hui plutôt que demain, mais ce n'est pas si simple, selon lui. Pour assurer un service normal avec deux équipes sept jours sur sept, il aurait besoin de trois bateliers à plein temps plus un intérimaire.

«L'un des trois conducteurs est tombé gravement malade et est absent depuis des mois. Notre commune a donc mis un poste au concours, mais seulement pour une durée limitée», explique le bourgmestre Beiling au Luxemburger Wort. Comme il ne s'agit que d'un remplacement pour cause de maladie, il n'y a guère de candidats - d'autant plus que la commune cherche un conducteur avec un brevet de navigation intérieure.

À 13h, c'est fini : les jours ouvrables et le week-end, le "Sankta Maria II" ne fonctionne qu'en une seule équipe. Photo: Volker Bingenheimer

Du côté luxembourgeois, Aloyse Kuhn de Mertert regrette les horaires limités. «Beaucoup de gens qui prenaient le ferry le matin et le soir doivent maintenant trouver une alternative», estime-t-il. D'après son expérience, beaucoup de personnes qui ne payent pas d'impôts sur l'eau ont également utilisé le bateau comme moyen de transport rapide vers la partie allemande, soit pour faire des achats, soit pour se promener ou faire des excursions.

Les commerces de Wasserbillig souffrent également des horaires limités du ferry, constate-t-il. Les navetteurs professionnels et les clients occasionnels venant d'Allemagne cherchent des chemins alternatifs.

La commune de Mertert devrait veiller à ce que les salaires soient plus élevés. Aloyse Kuhn, ancien bourgmestre de Mertert

Aloyse Kuhn, lui-même ancien bourgmestre de Mertert, estime que le salaire du personnel du ferry est une des raisons de la misère. Les conducteurs de bateaux sont en effet rémunérés selon le tarif allemand de la fonction publique - le salaire n'est donc pas attractif pour les candidats luxembourgeois.

«La commune de Mertert devrait veiller à ce que les salaires soient plus élevés en accordant une subvention», estime Aloyse Kuhn. «Après tout, elle reçoit chaque année la moitié des bénéfices du ferry». Les années ordinaires, le ferry réalise un bénéfice d'environ 100.000 euros. En 2021, il était de 42.000 euros en raison de la pandémie de covid, et pour 2022, les exploitants s'attendent à environ 50.000 euros en raison de la durée d'exploitation limitée.

«Sankta Maria II» Le «Sankta Maria II» n'est pas seulement le seul ferry luxembourgeois, c'est aussi le premier car-ferry entièrement électrique au monde sur une voie navigable. L'énergie nécessaire aux traversées de la Moselle, large de 100 mètres, provient d'accumulateurs qui sont rechargés pendant la nuit par un câble électrique. Leur capacité suffit pour un maximum de 26 heures d'utilisation du bac. Des modules solaires fournissent en outre du courant pour le réseau de bord, par exemple pour l'éclairage et la radio. Le «Sankta Maria II» est en service depuis fin 2017 et peut transporter six voitures et 45 piétons.

Le bourgmestre Beiling ne considère pas le salaire comme un obstacle. Il n'atteint certes pas le niveau luxembourgeois, mais la commune paie bien en comparaison avec les entreprises de ferry privées en Allemagne. «Jusqu'à présent, les entretiens d'embauche n'ont jamais porté sur le salaire», rapporte Beiling. De plus, le travail sur le «Sankta Maria II» marque des points avec des horaires de travail planifiables et une fin de journée ponctuelle. «Dans la navigation de marchandises, les employés sont parfois en route pour une semaine ou plus, dans la navigation de passagers, ils ont de très longues journées de travail en été», estime-t-il.

Embarcadère à Wasserbillig : le commerce de détail souffre de l'absence de clients. Photo: Anouk Antony

Chaos du trafic en vue

La durée d'exploitation limitée à 13h les jours ouvrables et de 10h à 17h le week-end n'est pas non plus une solution durable pour Beiling : «Pour nous, c'est insatisfaisant. Nous perdons ainsi des clients et, en fin de compte, des recettes».

Selon Aloyse Kuhn de Mertert, le véritable chaos routier est encore à venir. À partir de ce mercredi 1er mars, le pont frontalier de Wormeldange sera fermé en direction du Luxembourg. Les véhicules seront déviés vers le pont de Grevenmacher, qui doit déjà absorber le trafic supplémentaire dû aux annulations du ferry. «Actuellement, le pont de Grevenmacher est déjà surchargé, à l'avenir, la file de voitures en direction de l'autoroute va encore augmenter», prédit Aloyse Kuhn

