Elections législatives

Le duo à la tête des Verts au Sud se nomme Welfring-Sehovic

Marc SCHLAMMES Avec une ministre et un coprésident à leur tête, les Déi Gréng sont prêts à entrer dans la course électorale dans la circonscription Sud.

Joëlle Welfring et Meris Sehovic forment dans la circonscription Sud le duo à la tête des Verts pour les élections législatives du 8 octobre. La ministre de l'Environnement et du Climat ainsi que le coprésident ont été désignés à l'unanimité par l'assemblée de district mercredi soir.

Contrairement au Nord, où ils se présentent comme en 2018 avec Stéphanie Empain et Claude Turmes comme duo de tête, les Déi Gréng disputent les élections législatives avec une nouvelle double tête : la ministre Joëlle Welfring, 48 ans, et le politologue Meris Sehovic, 31 ans, succèdent à Josée Lorsché et Félix Braz. Pour Joëlle Welfring, qui a succédé à Carole Dieschbourg comme ministre en avril 2022, il s'agit des premières élections législatives ; Meris Sehovic s'était déjà présenté il y a cinq ans.

Vendredi, les Verts désigneront leur binôme au centre, où l'on s'achemine vers un duo Sam Tanson/François Benoy, et le 20 mars, ce sera au tour de l'Est. La tête de liste nationale sera ensuite annoncée parmi les huit candidats lors d'un congrès extraordinaire le 28 mars.

