Au Luxembourg, près de 1.300 enfants et adolescents en danger ont été retirés à leurs parents et vivent désormais dans des institutions et des familles d'accueil.

Luxembourg 13 min.

Garde d'enfants

Le drame des enfants retirés à leurs parents au Luxembourg

Au Luxembourg, près de 1.300 enfants et adolescents en danger ont été retirés à leurs parents et vivent désormais dans des institutions et des familles d'accueil.

(m. m. avec Paula SANTOS FERREIRA) - Ce n'est pas seulement en raison de violences ou d'abus physiques que le tribunal décide de retirer un enfant à ses parents. Il existe des situations de négligence, d'abandon et de manquement aux soins de base d'un enfant qui justifient la séparation d'avec ses parents parce que sa sécurité et son bien-être sont en danger. Dans ces cas, de nombreuses tentatives sont faites et un soutien important est apporté aux parents par les services spécialisés, car le maintien de l'enfant dans son foyer biologique est toujours la priorité.

Les jeunes de plus en plus exposés à des contenus violents Le rapport Bee Secure Radar a analysé comment les jeunes Luxembourgeois utilisent les nouvelles technologies. Si certains résultats sont réjouissants, d'autres quant à eux sont édifiants et interpellants.

Cependant, lorsque toutes ces tentatives échouent, le dernier recours est de trouver un autre foyer pour le mineur, dans une famille d'accueil ou dans une institution. On espère qu'il s'agira d'une phase de transition avant le retour du mineur dans son foyer biologique. Mais ces cas sont rares.

Au Luxembourg, 1.299 mineurs ont été retirés à leurs parents par décision de justice, 772 vivent en institution et 527 en famille d'accueil, et parmi eux, 217 vivent désormais avec des proches, selon les données fournies à Contacto par l'Office National de l'Enfance (ONE) et par le ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Une incapacité à répondre aux besoins de l'enfant

1.239 autres enfants et adolescents continuent de vivre avec leurs parents, mais sous surveillance ou sous assistance éducative décidée par le tribunal de la jeunesse et des tutelles, selon les statistiques publiées par la ministre de la Justice, Sam Tanson, dans une récente réponse parlementaire.

«D'après mon expérience, l'éloignement d'un mineur du domicile de ses parents ou de ses proches est la solution de dernier recours» prise par les tribunaux, affirme Inês Dias, responsable du service Protection de l'Enfance, de l'ONE. «Il s'agit d'un long processus, qui implique que des professionnels de nombreux domaines évaluent la situation et apportent à la famille tout le soutien dont elle a besoin, afin qu'elle puisse s'occuper de l'enfant sans risque», ajoute-t-elle.

Inês Dias, responsable du service de protection de l'enfance de l'ONE. Photo: Chris Karaba

Quelles sont les raisons pour lesquelles un enfant est signalé, en dehors des cas de violence ? «Dans la majorité des cas, ces parents ont de grandes difficultés à répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants - une incapacité qui génère une négligence ou une maltraitance des soins de base du mineur, ce qui aura une influence sur le développement de l'enfant», explique Inês Dias.

Elle a perdu ses filles à cause des addictions

L'histoire de Mariana (nom d'emprunt), 42 ans, reflète ce drame. Cette Portugaise a perdu la garde de ses trois filles, aujourd'hui âgées de 16, 9 et 7 ans, à cause de sa longue toxicomanie et de la vie en abîme dans laquelle elle a toujours vécu. Alors que Mariana vivait encore au Portugal, ses parents ont obtenu la garde de leur première fille, lorsqu'elle avait six mois, pour la sauver de la dépendance quotidienne et de la violence domestique de sa mère et de son père, également toxicomane.

Pour tenter d'échapper à sa dépendance, la Portugaise a émigré au Luxembourg. Elle a échoué dans son projet et s'est perdue de la pire des manières. Elle a eu deux autres filles avec un nouveau compagnon, qui s'est volatilisé, et les filles, âgées de trois ans et six mois ont finalement été confiées, par décision de justice, à une famille d'accueil, chez le parrain d'une des fillettes.

Le quotidien de la mère de famille n'a alors plus tourné qu'autour de la drogue. Devenue trafiquante, elle s'est retrouvée en prison pendant plusieurs mois, avant de devenir prostituée puis sans abri. Pour ses filles, Mariana a trouvé une occasion de se remettre sur pied et a été admise dans un centre de réhabilitation. Pendant plus d'un an, elle n'a pas consommé et a pu rendre visite à ses filles.

Son désir était d'être une mère à part entière et d'avoir ses deux filles avec elle. Mais l'attrait de la drogue a été plus fort que son rêve de retrouver ses filles. Mariana a abandonné la réhabilitation, s'est perdue à nouveau dans les abîmes de la dépendance et personne n'a plus jamais entendu parler d'elle.



Les signalements peuvent venir de différentes sources

Qui signale les mineurs en danger ? Les signalements peuvent provenir de plusieurs sources. Soit des enfants eux-mêmes dans les écoles, soit des professionnels des crèches et des écoles, soit des membres de la famille. Dans le cas des bébés, ce sont parfois les médecins qui prennent conscience des risques.

«Toute personne ou tout professionnel qui a des soupçons de négligence d'un mineur à son domicile est tenu d'en informer les services compétents, comme l'Office National de l'Enfance, le tribunal de la jeunesse ou le ministère public, par l'intermédiaire du service central d'assistance sociale», explique Inês Dias.

Des professionnels spécialisés, comme les travailleurs sociaux, sous l'égide du service de protection de l'enfance, entrent alors en action, évaluent les parents et les enfants et accompagnent la famille, travaillant avec elle pour que le bien-être et la sécurité du mineur soient rétablis.

Si, en effet, il existe un risque pour le mineur, le tribunal décide de retirer l'enfant. L'enfant est confié à une institution ou à une famille d'accueil, selon ce qui est le mieux pour lui. Inês Dias, responsable du service Protection de l'Enfance, de l'ONE

«C'est un travail très long, et ce n'est que lorsque cela ne fonctionne pas que l'affaire est portée devant les tribunaux. Mais en attendant que le tribunal prenne une décision, les assistants du ministère public analysent également la situation. Si, effectivement, il y a un risque pour le mineur, le tribunal décide de retirer l'enfant, et il est confié à une institution ou à une famille d'accueil, selon ce qui est le mieux pour l'enfant. Nous travaillons avec les tribunaux pour voir la meilleure solution», souligne la responsable du service Protection de l'Enfance, de l'ONE. Même après cette mesure drastique, le travail continue avec les parents car l'objectif final est que l'enfant puisse retourner dans sa famille.



Lorsque la négligence est détectée dès la phase scolaire du mineur, il existe des cas à l'issue plus favorable dans lesquels les enfants peuvent rester avec leurs parents. «Ces parents révèlent qu'ils ont encore un certain niveau de compétence, sinon ces situations auraient été détectées plus tôt, ou auraient eu une plus grande gravité. Il y a donc des cas où, avec le soutien de nos services et l'engagement des parents, les enfants sont maintenus dans leur foyer, mais eux et leurs parents continuent à être suivis par les services.»

Mais il y a des familles qui ne peuvent vraiment pas acquérir les compétences nécessaires, et il faut trouver un refuge pour les mineurs. Lorsque les tribunaux l'autorisent, les parents biologiques peuvent rendre visite à leurs enfants et continuer à être présents dans leur vie.

«Trouver la famille d'accueil la plus adaptée»



L'accueil familial de la Croix-Rouge luxembourgeoise est l'un des trois services du pays et le plus important, qui travaille avec l'un d'entre eux. Sa mission est de trouver une famille d'accueil pour les mineurs, de promouvoir la bonne adaptation des enfants à leur nouveau foyer, grâce à un travail intense et de longue haleine avec les mineurs et la nouvelle famille. Actuellement, ce service suit 220 enfants dans 140 familles d'accueil et environ la moitié de ces familles sont portugaises.

Stephanie Leirós et Angela Lino de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Photo: Anouk Antony

«Ces enfants ont déjà vécu des situations qu'ils n'auraient jamais dû connaître et notre travail consiste à leur trouver la famille d'accueil la plus adaptée, où ils pourront découvrir ce que doit être un père ou une mère, recevoir de l'amour et de l'affection, et sentir qu'il y a quelqu'un pour s'occuper d'eux», expliquent les assistantes sociales Stephanie Leirós, 31 ans, et Angela Lino, 29 ans, de la Croix-Rouge.

Lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né, ou d'un enfant de quelques mois, le processus pour lui donner une nouvelle famille est plus rapide. «Dans ces cas, nous souhaitons toujours que le bébé n'aille pas dans une institution, mais qu'il soit immédiatement remis à ses parents d'accueil», explique Stephanie Leirós.

Dans les cas qui concernant des nourrissons, nous souhaitons toujours que le bébé n'aille pas dans une institution, mais qu'il soit immédiatement remis à ses parents d'accueil» Stephanie Leirós, de la Croix-Rouge

Dès la petite enfance, le choix d'une famille d'accueil prend une autre dimension. Le Luxembourg étant un pays multiculturel, les enfants et les familles d'accueil sont de différentes nationalités. «Nous essayons toujours de trouver une famille de même langue maternelle, mais ce n'est pas toujours possible. Cependant, l'une des conditions pour être famille d'accueil est de maîtriser l'une des trois langues officielles du pays, le français, l'allemand ou le luxembourgeois», expliquent les travailleurs sociaux.

Trouver un nouveau foyer sûr

Le processus d'intégration et d'adaptation d'un mineur à une nouvelle famille peut être long et douloureux. Réussir cette transition, afin que l'enfant souffre le moins possible, qu'il crée le plus rapidement possible des liens affectifs avec ses nouveaux parents et qu'il se sente heureux, fait partie du travail complexe de Stephanie Leirós et Angela Lino.

L'objectif est toujours qu'un jour l'enfant puisse retourner vivre avec ses parents biologiques, mais il est rare que cela arrive. Stephanie Leirós et Angela Lino

Dans le même temps, l'enfant continue à recevoir la visite de ses parents biologiques, lorsqu'ils y sont autorisés et qu'ils souhaitent garder le contact avec leur enfant. «L'objectif est toujours qu'un jour l'enfant puisse retourner vivre avec ses parents biologiques, mais il est rare que cela arrive. Mais les parents restent toujours dans la vie de l'enfant», quand ils le peuvent et le souhaitent.

«Parfois, il est difficile pour l'enfant de comprendre cette dynamique, de vivre avec des parents d'accueil et de pouvoir voir les parents biologiques, en se demandant pourquoi il ne peut pas retourner chez eux», admet Angela Lino. C'est pourquoi le travail des travailleurs sociaux et des psychologues est fondamental, et ne s'arrête pas lorsque l'enfant arrive dans son nouveau foyer.

Les familles qui souhaitent accueillir un mineur passent par un processus de sélection et de formation de plusieurs mois, avec toujours la présence d'un assistant social et d'un psychologue. «Ces mêmes spécialistes suivront ensuite le processus d'intégration de l'enfant dans la famille», soulignent les deux travailleurs sociaux. Les familles d'accueil doivent être disponibles pour être très présentes dans la vie de leur nouvel «enfant».

Le fait que tout se passe bien, que les enfants connaissent une vie paisible, stable et heureuse, c'est ce qui donne la motivation aux deux travailleuses sociales d'origine portugaise pour continuer à avancer. «Nous ressentons une énorme responsabilité par rapport à nos décisions qui influencent la vie entière de ces enfants».



Aussi des placements en institution

Il existe des situations dans lesquelles les mineurs, surtout les adolescents, et en raison de leur histoire de vie, peuvent mieux s'adapter à une institution qu'à une famille d'accueil, soulignent les travailleurs sociaux de la Croix-Rouge.

Face à la délinquance juvénile, l'exil à l'étranger Certaines familles du Grand-Duché ont déjà été contraintes de se séparer de leurs enfants, victimes d'agressions et de menaces de la part d'autres mineurs, et de les envoyer dans d'autres pays, notamment au Portugal.

Sur les 772 enfants et jeunes placés en institution, selon les données de l'Office National de l'Enfance fournies à Contacto, 446 ont trouvé un placement familial «normal». Il existe également des mineurs souffrant de problèmes de santé, notamment mentale, qui doivent être intégrés dans des centres spécialisés.

C'est le cas de 40 enfants qui ont été accueillis d'urgence par ces institutions spécialisées en raison de crises psychosociales aiguës, 82 autres résidant dans des centres d'accueil psychothérapeutique. Enfin, 80 autres enfants vivent dans des institutions à l'étranger. Les données des enfants institutionnalisés comprennent également 50 mineurs détenus dans des centres socio-éducatifs (Schrassig, Dreiborn et Bourglinster) et à l'Unisec.

Parmi les enfants vivant en famille d'accueil, 31 de ces mineurs résident actuellement à l'étranger dans le cadre d'un accueil intensif individualisé, car il s'agit d'enfants ayant des besoins particuliers.

Le centre d'accueil d'urgence pour filles en crise psychosociale aiguë, le «Meederchershaus», de l'association Femmes en Détresse, accueille également des enfants et des adolescentes, qui s'y trouvent après avoir été retirées de leur foyer pour avoir été victimes de violences familiales.

L'incapacité à être parent ou la maltraitance des enfants touchent toutes les classes sociales et toutes les nationalités au Luxembourg. Photo: Shutterstock

Les mineurs ou jeunes femmes, âgés de 12 à 21 ans, y sont internés par décision de justice, le plus souvent victimes de violences physiques ou psychologiques dans le milieu familial, «en raison des conséquences négatives que ces abus ont sur les enfants». «Parfois, les mineurs ne sont pas des victimes directes, mais des témoins de la violence familiale, dont ils souffrent également» et doivent donc être retirés du foyer et pris en charge.

La demande de quitter le domicile peut provenir de l'enfant ou de l'adolescent à risque, et être acceptée si les parents acceptent volontairement d'être placés à la charge de l'État. Dans le cas contraire, et si l'enfant est en danger, l'ordre vient du tribunal.

Une nouvelle loi en préparation

Une nouvelle loi pour la protection des mineurs est en préparation et devrait être votée cette année. Une nouvelle législation qui vise à développer davantage de formes d'accueil pour ces enfants retirés à leurs parents, et à intensifier la promotion des familles d'accueil. Pour les experts, il est généralement plus favorable pour un enfant d'être confié à une famille d'accueil que d'être placé dans une institution.

La nouvelle loi vise à responsabiliser les parents et à les rendre plus présents dans le quotidien de l'enfant, dans une famille d'accueil. Inês Dias, responsable du service Protection de l'Enfance, de l'ONE

«La nouvelle loi vise à responsabiliser les parents et à les rendre plus présents dans le quotidien de l'enfant, dans une famille d'accueil», indique Inês Dias, expliquant que son service dispose d'une grande équipe multidisciplinaire pour évaluer et suivre les parents à risque, et qu'il collabore également avec des spécialistes d'autres institutions indépendantes de ce service.

Signaler les enfants en danger au Luxembourg : Par le biais de la ligne d'assistance téléphonique violence.lu au numéro 2060 1060. Ou vous pouvez appeler la police grand-ducale. Pour devenir famille d'accueil : Si vous souhaitez devenir famille d'accueil, vous pouvez contacter l'accueil familial de la Croix-Rouge Luxembourg via le site officiel. Vous pouvez également contacter l'Office National de l'Enfance ou via le numéro d'appel 8002 9393. Signalement des enfants victimes de violences familiales : Contactez l'association Femmes en Détresse par téléphone 29 65 65 ou par email meederchershaus@fed.lu.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.