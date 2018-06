Leurs premiers points du programme électoral du DP ont été présentés lundi. Des mesures tournées davantage vers les personnes: congé parental "plus", fiscalité individualisée et école administrative pour les fonctionnaires.

Le DP veut un congé parental "plus"

(ChB) - Le DP a dévoilé lundi la partie de son programme intitulée "Investir dans l'avenir des citoyens".

Volonté affichée: offrir plus de pouvoir d'achat aux ménages au sens large, vu la bonne situation financière du pays.



Au sens large, car la ministre veut arrêter le distinguo qui existe au niveau de l'imposition entre familles monoparentales, couples mariés, pacsés ou simplement en union libre, à partir du moment où il y a des enfants, et se diriger vers une individualisation de l'impôt.

Introduire un temps de travail annuel

Côté congé parental, le DP plaide pour une version améliorée du congé actuel, pourtant porté par la ministre elle-même. Ce congé parental "plus" durerait 18 mois dont six non rémunérés mais avec une participation de l'Etat notamment pour ce qui concerne les cotisations sociales.

Elle déclare qu'employeurs et employés expriment leur souhait d'aller vers plus de flexibilité dans l'organisation du travail et souhaite abolir les règles strictes d'horaires de travail.

Pour le DP, il faut désormais offrir plus de place aux accords spécifiques entre employés et employeurs. Corinne Cahen explique ainsi qu'un temps de travail annuel devrait être introduit, tout en laissant le temps de travail maximum légal intact.