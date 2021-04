Lors de leur congrès national tenu lundi soir, les libéraux ont affiché leur ambition pour les prochaines élections communales et législatives. Et pour se maintenir au pouvoir, ils misent sur la réforme du cadre légal du télétravail et la lutte contre la flambée des prix de l'immobilier.

Le DP se met en ordre de bataille pour 2023

(Jmh avec Annette Welsch) - Quelques jours après le CSV, c'était au tour du DP d'organiser son congrès national, lundi soir. Une grand-messe libérale organisée, une fois encore, en version digitale, où seuls Claude Lamberty, secrétaire général, Corinne Cahen, présidente, et Xavier Bettel, Premier ministre se sont exprimés en direct. Tous avec un même message: «Nous avons tous beaucoup travaillé ces derniers mois, mais il faut désormais préparer l'après-crise».

Le monde d'après, selon le DP, devra être «plus inclusif», proposer «d'autres modèles de travail» et mettre en place «une économie plus diversifiée pour créer des emplois», selon Corinne Cahen qui estime que cette approche constitue «l'unique manière de placer la solidarité tout en haut de l'agenda». Une phrase en forme de slogan qui englobe la volonté des libéraux de renouveler leur personnel politique en appelant notamment les membres de la Jeunesse démocrate et libérale (JDL) à «réfléchir avec les membres expérimentés du DP ce que devrait être l'avenir du pays».

Pour la présidente du DP, les prochaines élections communales et législatives devraient se jouer sur plusieurs grands thèmes comme celui du logement ou le télétravail. Raison pour laquelle elle dénonce la hausse spectaculaire des prix de l'immobilier et la concentration des biens entre les mains de quelques riches propriétaires, estimant même «ne pas être satisfaite du statu quo». Sans toutefois préciser les mesures envisagées pour contrecarrer cette réalité, ceci devant venir «dans le nouveau programme électoral qui va être élaboré dans des ateliers réguliers afin de dessiner l'avenir».

Interrogé notamment en direct par les membres des JDL sur la crise écologique, Xavier Bettel a assuré de son côté qu'«il est parfaitement possible de concilier économie et écologie» et que, de manière générale, «certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres».

Par ailleurs, laissant sous-entendre que les premières invitations à destination des volontaires à l'injection du vaccin d'AstraZeneca pourraient être envoyées cette semaine, le Premier ministre a défendu la politique menée depuis le début de la pandémie, estimant que la stratégie visant à «garder de la flexibilité» et de «rester réactif» face aux évolutions du virus était la bonne.

A noter, qu'outre le remplacement de Max Hahn par Daliah Scholl à la tête de la circonscription Sud, les libéraux ont adopté un changement dans les statuts. Désormais, les membres du DP ne sont plus tenus de lire le Lëtzebuerg Journal qui n'existe plus en version imprimée depuis le 1er janvier dernier. 90,3% des adhérents ont donné leur accord pour couper officiellement le cordon avec l'ancien journal du parti.

