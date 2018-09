Le DP veut aller vers plus de flexibilité dans l'emploi du temps des salariés afin de leur permettre de profiter davantage de leur vie de famille et de prendre un tournant dans leur vie professionnelle.

Le DP propose d'assouplir le cadre du travail

Anne FOURNEY

Le DP (Demokratesch Partei) a mis en lumière une partie de son programme électoral consacré à «vie et travail» par les voix de Corinne Cahen, ministre de la Famille et du député Gilles Baum, lors d'une conférence de presse ce mercredi matin.



Concilier l'évolution de sa carrière professionnelle avec une vie de famille épanouie: un idéal auquel le DP veut que les Luxembourgeois puissent accéder. Fort du succès du congé parental, le parti démocratique veut encore l'améliorer. Garantir au jeune parent de retrouver son poste de travail à l'issue de son congé est l'un des points évoqués. «Il est important que l'enfant soit au coeur de cette partie du programme», a souligné Corinne Cahen dans le contexte du congé parental. Le transport des enfants pourrait être amélioré entre son foyer et l'école ou la maison relais. Un compte d'heures de travail serait créé, afin de permettre au salarié de récupérer ce temps travaillé pour sa vie privée.

Le salarié doit avoir la possibilité de négocier avec son employeur des horaires de travail plus flexibles. A terme, il devrait pouvoir organiser son temps de travail de façon plus souple, afin de pouvoir profiter à la fois de temps libre et de temps en famille. Toujours dans cette optique de flexibilité, le DP souhaite favoriser le télétravail pour lequel des discussions seront encore menées avec les pouvoirs publics des pays voisins, notamment français. Le télétravail depuis son domicile, mais aussi dans des espaces de co-working: un bâtiment de ce type est en construction à Thionville, d'autres devraient voir le jour au Luxembourg, près des frontières, afin d'éviter des bouchons interminables qui se densifient à proximité de la capitale. Les salariés pourront ainsi travailler dans ces bureaux partagés par plusieurs entreprises au lieu de se rendre chaque jour dans leur entreprise à Strassen, au Kirchberg, à la Cloche d'Or ou autres quartiers d'affaires.

Le DP veut aussi faire en sorte que les salariés aient la possibilité de démissionner une fois dans leur carrière. Toucher le chômage pour réorienter sa vie professionnelle doit être accessible à tous.