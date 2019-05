Alors que Xavier Bettel estime que la future majorité au Parlement européen mettra en avant «les valeurs que l'on défend», les premiers résultats officieux feraient état d'une progression des libéraux et de Déi Gréng. Alors que les chrétiens-sociaux et les socialistes reculeraient.

Le DP gagnerait un siège au détriment du CSV

Alors que Xavier Bettel estime que la future majorité au Parlement européen mettra en avant «les valeurs que l'on défend», les premiers résultats officieux feraient état d'une progression des libéraux et de Déi Gréng. Alors que les chrétiens-sociaux et les socialistes reculeraient.

(Jmh avec hb) - Alors que les premiers résultats des élections européennes tombent peu à peu et que les partis populistes engrangent des résultats dans de nombreux pays européens comme la Belgique et la France, le Premier ministre a fait part de ses premières impressions.

Présent à la Maison de l'Europe, Xavier Bettel indique «être convaincu qu’au Parlement européen un majorité se dégagera en faveur de l’Europe et des valeurs que l’on défend». Ce dernier indique que cette dernière devrait intervenir «dans les prochains jours». Interrogé sur son sentiment sur les résultats au Luxembourg, le Premier ministre assure «espérer le meilleur résultat pour mon parti (le DP, ndlr), mais nous ne le sautons qu'à 23h. D'ici là, je touche du bois.»

Un optimisme prudent qui confirmerait les informations obtenues par le Luxemburger Wort selon lesquelles le CSV perdrait l'un de ses trois sièges au profit du DP. Les libéraux obtiendraient ainsi pour la première fois deux sièges au Parlement européen. Selon nos sources, Déi Gréng obtiendrait également plus de voix et conservera son mandat à Strasbourg. Piraten et déi Lénk seraient sur un pied d'égalité, à 10% des voix. Le LSAP, lui, devrait perdre des suffrages. Les résultats officiels sont attendus pour 23h.