Le parti déi Lénk n'a pas manqué de critiquer le manque d'action du gouvernement, ainsi que le manque de consensus entre les partenaires de la coalition lors de la présentation de son bilan parlementaire ce vendredi.

Bilan parlementaire déi Lénk

«Le DP bloque ce gouvernement pour avancer»

Thomas BERTHOL Le parti déi Lénk n'a pas manqué de critiquer le manque d'action du gouvernement, ainsi que le manque de consensus entre les partenaires de la coalition lors de la présentation de son bilan parlementaire ce vendredi.

«Changement climatique, covid, énergie, hausse des prix ou encore logement, le gouvernement n'est pas à la hauteur pour contourner ou surmonter ces différentes crises», a fustigé Myriam Cecchetti, la présidente déi Lénk, ce vendredi à l'occasion de la présentation annuelle du bilan parlementaire du parti de gauche.

Elle considère que le gouvernement est incapable d'agir, parce que les partis de la majorité ont des visions de la société trop différentes et «se neutralisent mutuellement». «Le DP bloque ce gouvernement pour faire des avancées et ainsi le gouvernement n'assume donc pas ses responsabilités», renchérit sa collègue à la Chambre, Nathalie Oberweis.

Nous jugeons le gouvernement sur ses actes et pas sur ses annonces. Nathalie Oberweis

La députée déi Lénk pointe notamment du doigt l'échec de la réforme fiscale promise par la majorité: «On voit très bien ici que le DP est la force conservatrice du gouvernement qui veut préserver les privilèges de sa clientèle, mais ne rien changer, cela veut aussi dire maintenir les inégalités qui existent, ça, c'est aussi un choix.» Pour Nathalie Oberweis, le débat sur la réforme fiscale n'était qu'une «farce» à la Chambre et ressemblait davantage à un combat électoral lors duquel il était possible de voir le manque de consensus au sein de la coalition.

L'ancienne journaliste, qui siège au Parlement depuis mai 2021, dit ne plus rien attendre du gouvernement d'ici aux prochaines élections législatives en octobre 2023, particulièrement pour résoudre la crise du logement. «Il ne suffit pas de parler de crise et de renvoyer à des réformes qui viendront éventuellement à l'automne comme celle sur l'impôt foncier, nous jugeons le gouvernement sur ses actes et pas sur ses annonces», a souligné Nathalie Oberweis. Cette dernière juge que «le marché fait partie du problème» et que pour cette raison «l'approche du gouvernement de miser sur des acteurs privés a échoué».

Comment résoudre la crise du logement ?

Si la question du logement demeure la première préoccupation de la population, le gouvernement n'en a pas assez pris conscience, appuie Nathalie Oberweis, également membre de la Commission du logement à la Chambre: «Le gouvernement et la majorité ne s'en prennent pas à ce sujet parce qu'ils ne sont pas concernés. Il faut dire honnêtement que le gouvernement et les députés, nous sommes une classe relativement privilégiée. Je le dis clairement, nous ne sommes pas concernés par cette urgence. Je suis convaincue que si des personnes ressentaient cette urgence dans leurs tripes, il y aurait plus de mesures». Pour refléter davantage les préoccupations de la population à la Chambre, déi Lénk souhaiterait pour cela élargir les conditions de vote et d'élection aux résidents étrangers sans en préciser les modalités.

La députée de gauche a rappelé que le parti déi Lénk avait proposé une Constitution alternative qui inscrivait le droit au logement comme un droit fondamental, alors qu'il n'est «pas assez encadré par les acteurs publics». Selon Nathalie Oberweis, il faudrait atteindre au moins 10% de logements abordables. Pour venir en aide aux personnes précaires, le parti déi Lénk considère qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat en revalorisant le salaire minimum au lieu de prolonger le rabais à la pompe de 7,5 centimes le litre jusqu'à fin août.

Parmi les critiques lancées par les députées déi lénk envers le gouvernement, Nathalie Oberweis n'a pas hésité à s'en prendre directement au Premier ministre Xavier Bettel (DP). Elle lui reproche d'avoir imposé un débat sur l'obligation vaccinale «pour marquer un coup politique, alors que sa ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) y était opposée».

«C'était un véritable scandale, nous avons perdu des mois et mis en jeu le vivre-ensemble de notre société, on s'est moqué de nous. Xavier Bettel a dit qu'il suivrait l'avis des experts pour finalement ne pas le faire.» Pour Nathalie Oberweis, ces derniers mois auraient été plus utiles pour mettre en place un plan pour l'automne, ainsi qu'une loi permettant d'agir lors des prochaines pandémies.

Selon les derniers sondages, le parti déi Lénk recueillerait deux sièges à la Chambre lors des prochaines élections législatives, soit le même nombre de députés qu'actuellement. Pour David Wagner, il est «évident» que «le but primaire est d'atteindre au moins cinq députés» pour former un groupe au Parlement. «Si nous sommes renforcés à la Chambre, nous pourrons augmenter la pression pour réussir des changements», souligne pour sa part Myriam Cecchetti.

