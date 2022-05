Christian Weis, échevin à la commune eschoise en charge des affaires sociales, propose désormais trois solutions pour venir en aide aux ménages les plus impactés par la flambée des prix d'énergie.

Luxembourg 3 min.

Hausse des prix d'énergie

Le dossier des aides d'énergie avance à Esch-sur-Alzette

Thomas BERTHOL Christian Weis, échevin à la commune eschoise en charge des affaires sociales, propose désormais trois solutions pour venir en aide aux ménages les plus impactés par la flambée des prix d'énergie.

Les options sont désormais sur la table à Esch-sur-Alzette pour aider les ménages les plus impactés par la flambée des prix de l'énergie. Au mois de mars déjà, la commune disait réfléchir à comment aider ces ménages. Christian Weis (CSV), échevin à la commune eschoise en charge des affaires sociales, indiquait que des mesures de soutien seront proposées au conseil communal après les vacances de Pâques.

L'impact de la hausse des prix de l'énergie sur le budget Une étude de la Fondation Idea passe sous la loupe les répercussions des mesures d'allégement prises par le gouvernement.

Après le temps de la réflexion est donc venu celui des propositions. Les équipes de l'échevin du CSV ont transmis ces mardi et mercredi plusieurs options à la commission aux affaires sociales et au logement, ainsi qu'à la commission des Finances de la deuxième plus grande ville du Grand-Duché.

Trois options sur la table

«La première hypothèse (payable en 2022) serait d'accorder une prime énergie à tous les ménages qui reçoivent une allocation de vie chère (AVC)», explique Christian Weis. Ce dernier précise qu'en 2022 sur 14.000 ménages enregistrés par sa commune, 2.756 sont éligibles pour l'allocation de vie chère nationale. Cette première option aurait un impact budgétaire entre 80.000 et 200.000 euros.

La deuxième hypothèse formulée vise à allouer une prime énergie aux bénéficiaires de l’AVC 2022 et de la prime énergie (payable en 2023) au taux actuel de l’allocation compensatoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Cette deuxième option aurait un impact budgétaire sur la commune eschoise de 900.000€ à 1.600.000€ selon l'estimation du nombre de ménages bénéficiaires.

Christian Weis, échevin de la commune eschoise chargé des affaires sociales. Photo: Anouk Anthony

«La troisième solution serait d'augmenter le taux d'allocation complémentaire», met en avant Christian Weis. Depuis 2014, la deuxième ville du pays dispose d'une allocation communale qui est couplée à l'allocation du Fonds national de solidarité. Ce taux pourrait augmenter de 1 à 5%. En cas d'une augmentation de 5%, un ménage composé d'une personne touchera 80 euros en plus. Si le taux est augmenté, il ne sera ensuite pas revu à la baisse, assure l'échevin du CSV. Une telle mesure pourrait entraîner un coût de près de 200.000 euros pour le budget de la commune eschoise.

«La quatrième possibilité serait de ne pas agir, mais ce n'est pas une option retenue», souligne Christian Weis. Ce dernier prévient que parmi les trois options formulées cela prendra du temps et que rien ne pourra se faire avant la fin de l'année. Si les commissions des Finances et des Affaires sociales d'Esch-sur-Alzette ont indiqué rendre leur avis sur ces mesures d'aides vers le 15 mai, il reste encore plusieurs étapes à franchir.

Après l'avis de la commission, ce sera au conseil communal de trancher, puis au ministère de l'Intérieur de donner son feu vert. «Il faudra écrire un nouveau règlement de taxe, changer de budget et voter un crédit supplémentaire au conseil communal. Cela peut prendre entre quatre à six mois. Ces aides viendront donc plutôt en fin d'année pour l'hiver prochain», détaille Christian Weis. Il considère qu'il ne faut pas que des aides sociales «pour répondre à des crises»: «La demande est encore toujours présente dans l'Office social et la précarité existe dans toutes les communes». C'est pour cette raison qu'il juge nécessaire que des aides se fassent aussi au niveau national comme le versement des crédits d'impôts à partir du mois d'août décidé dans le cadre de la tripartite.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.