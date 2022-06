Dormir sur l'eau, c'est désormais possible à Dudelange grâce au «floater». Cette étrange auberge a été officiellement présentée lundi.

«Floater»

Le dortoir flottant à Dudelange officiellement inauguré

Glenn SCHWALLER Dormir sur l'eau, c'est désormais possible à Dudelange grâce au «floater». Cette étrange auberge a été officiellement présentée lundi.

C'est une construction exceptionnelle sur un site exceptionnel - le «floater». Le dortoir flotte à quelques centimètres seulement au-dessus de l'eau du bassin de refroidissement de l'ancienne usine sidérurgique de Dudelange. Lundi, l'auberge a été officiellement inaugurée en présence du bourgmestre Dan Biancalana (LSAP), du ministre du Tourisme Lex Delles (DP) et de l'architecte Jos Dell.

Le «floater» est ainsi le deuxième gîte à avoir été achevé le long du Minett Trail. Le long de ce sentier de randonnée de 90 kilomètres, qui traverse le sud du Luxembourg, onze cabanons ont été construits pour permettre aux randonneurs de passer la nuit. Début juin, le Gonnerhaus à Rumelange a déjà été porté sur les fonts baptismaux, les neuf autres auberges dans les communes restantes du sud devraient suivre dans les mois à venir.

Des modèles dans la nature et l'industrie

Le «floater» se distingue tant par son aspect extérieur que par sa situation inhabituelle. Il a été conçu par le bureau d'architecture M3 en collaboration avec l'artiste Franck Miltgen.

Ils se sont inspirés de la nature environnante et de l'histoire industrielle de la ville de Dudelange. Ainsi, la façade incurvée du «floater» doit rappeler un rocher qui se trouve dans la réserve naturelle du Haard, non loin de là. La paroi rocheuse a été scannée à l'aide d'un drone et d'un scanner 3D. La forme du rocher a ensuite été fraisée dans des plaques métalliques qui constituent désormais la façade du «floater». Les parois intérieures de l'espace de vie, fabriquées en bois de bouleau, ont également été conçues à partir de la forme de la paroi rocheuse.

Les différents éléments ont été fabriqués par l'entreprise ZDK Langer d'Echternach. Une fois les matériaux livrés, le montage de l'abri pour dormir a duré environ une semaine.

11 Le «floater» est orienté vers le château d'eau. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le «floater» est orienté vers le château d'eau. Photo: Anouk Antony Le «floater» a été construit sur pilotis au-dessus du bassin de refroidissement. Photo: Anouk Antony L'auberge se distingue par son aspect exceptionnel. Photo: Anouk Antony Seuls quelques centimètres séparent l'auberge flottante de l'eau du bassin de refroidissement Photo: Anouk Antony À l'intérieur du floater, on trouve notamment une cuisine intégrée. Photo: Anouk Antony Depuis le «floater», les hôtes ont une vue sur l'eau. Photo: Anouk Antony Le «floater» dispose d'une salle de bain entièrement équipée. Photo: Anouk Antony L'auberge se trouve à proximité immédiate du centre audiovisuel CNA. Photo: Anouk Antony Le bourgmestre Dan Biancalana se réjouit d'un nouveau pôle d'attraction dans la commune de Dudelange. Photo: Anouk Antony Le ministre du Tourisme Lex Delles salue la nouvelle auberge dans la commune du sud. Photo: Anouk Antony Jos Dell a représenté le bureau d'architectes M3 lors de la présentation du «floater». Photo: Anouk Antony

Le «floater» mesure douze mètres de long et sept mètres de large et offre une surface habitable de 49 mètres carrés. Il est accessible depuis la rive par une petite passerelle. Quatre personnes peuvent passer la nuit dans l'auberge, le prix d'une nuit pour les quatre visiteurs devrait s'élever à 150 euros. Ils ne doivent renoncer à rien : la construction sur l'eau dispose aussi bien d'une cuisine que d'une salle de bain avec WC et douche. De plus, il y a suffisamment d'espace de rangement à disposition.

Un quartier qui vaut le détour

Par une grande fenêtre, les visiteurs ont une vue illimitée sur le château d'eau et l'ancien site industriel de l'Arbed ainsi que sur les deux quartiers résidentiels de Schmelz et d'Italien.

Il y a donc beaucoup à découvrir autour de la nouvelle auberge. Le centre culturel «Opderschmelz» et le centre audiovisuel CNA se trouvent juste à côté du «floater». Le musée «Pomhouse» et son château d'eau, dans lequel une exposition a été installée, se trouvent de l'autre côté du bassin d'eau et sont donc rapidement accessibles.

Changements de plans et augmentation des prix

La construction du «floater» ne s'est cependant pas déroulée comme prévu. En fait, l'auberge aurait dû flotter sur l'eau et donc être plus basse qu'elle ne l'est aujourd'hui. En raison des objections du ministère de l'Environnement, l'établissement a finalement dû être construit sur pilotis et flotte donc quelques centimètres au-dessus de l'eau.

Au départ, il était également prévu que les coûts soient nettement moins élevés. Le conseil municipal prévoyait ainsi un coût d'environ 900.000 euros. Mais comme presque tous les projets de construction actuels, le «floater» a entre-temps considérablement augmenté son coût, qui s'élève finalement à 1,3 million d'euros, dont le ministère du Tourisme prendra toutefois en charge jusqu'à 50%.

Décision rapide concernant l'exploitant

On ne sait pas encore qui exploitera le «floater» à Dudelange ainsi que les dix autres cabanons le long du Minett Trail, mais une solution semble être à portée de main. La semaine dernière, Lynn Reiter-Picard, présidente de l'office du tourisme ORT Sud, responsable du Minett Trail, a déclaré que trois candidats s'étaient entre-temps manifestés. Une décision finale devrait être prise prochainement et un jury devrait choisir l'exploitant des onze auberges.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

