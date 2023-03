Le débat sur l'accord tripartite a donné lieu à des scènes houleuses. Au centre de l'action : Dan Kersch (LSAP) et Myriam Cecchetti (Déi Lénk).

Scènes enflammées à la Chambre

Le doigt d'honneur de Myriam Cecchetti à Dan Kersch

Le débat sur l'accord tripartite a donné lieu à des scènes houleuses. Au centre de l'action : Dan Kersch (LSAP) et Myriam Cecchetti (Déi Lénk).

(FJ) - Le débat de mardi autour de l'accord tripartite, signé le même jour quelques heures plus tôt par les partenaires sociaux et le gouvernement, a été très animé à la Chambre. Au cœur de l'action : Myriam Cecchetti (Déi Lénk) et Dan Kersch (LSAP). La première a fait un doigt d'honneur au député LSAP après un échange houleux avec ce dernier. Car la goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez Myriam Cecchetti est venue de Dan Kersch.

Interrompue à plusieurs reprises par des questions et des cris provenant des partis de la majorité, Cecchetti voulait en fait terminer son discours. Elle a loué l'habileté des syndicats à négocier dans le cadre de la tripartite et s'est dite satisfaite que le système indiciaire n'ait pas été victime d'une «manipulation» après les négociations, comme lors du premier «Solidaritéitspak», où plusieurs tranches indiciaires avaient été déplacées.

Le député LSAP Dan Kersch est connu pour son "franc-parler". Photo: Stéphane Guillaume

Dan Kersch, visiblement actif dans les interpellations lors du discours de Cecchetti, a provoqué à plusieurs reprises la députée Déi Lénk par ses déclarations. Il a reproché à Déi Lénk de se profiler comme le seul soutien des syndicats. «Mais comment se fait-il que le parti que vous représentez ici fasse semblant de toujours refléter ce que disent les syndicats, alors qu'en fait, il dit ici le contraire de ce que demandent les syndicats», a vivement critiqué Kersch.

Cecchetti, interloquée par les déclarations de Kersch, a nié cette affirmation. Kersch s'est alors entêté à affirmer : «Alors ils doivent écouter ce que vous avez dit vous-même. Voilà ce qui arrive quand on n'écrit pas soi-même ses discours».

Arrivée à la fin de son temps de parole, malgré l'indignation générale dans le Parlement et plusieurs interpellations, le président de la Chambre Fernand Etgen (DP) a demandé à Cecchetti de mettre fin à son discours. Visiblement furieuse de la pique de Kersch, Cecchetti s'est alors retournée pour quitter le pupitre et a fait un doigt d'honneur à Kersch. On ne sait pas à ce moment-là si les parlementaires présents l'ont remarqué. Il est toutefois possible qu'il n'ait pas été remarqué en raison de la passivité de l'assemblée qui s'en est suivie.

Dispute sur la communication autour de la tripartite

Auparavant, la députée Déi Lénk avait elle-même critiqué vivement le style de communication du gouvernement dans le cadre de son discours sur l'accord tripartite. Le contexte: l'ordre du jour de la Chambre, sur lequel aucune intervention du gouvernement sur les résultats de la tripartite n'avait été inscrite jusqu'à mardi matin, a été adapté à la dernière minute avant la séance.

Pour Cecchetti et d'autres députés, qui ont attiré l'attention sur ce point dans leur discours, ils n'ont pas eu assez de temps pour s'exprimer sur un accord qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir avant.

Ces derniers jours, la presse a été remplie d'articles dans lesquels les députés ont commenté un accord dont ils ne semblaient pas avoir connaissance. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP)

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) s'est excusé auprès du Parlement pour sa venue tardive lors du discours de Cecchetti, mais l'accord tripartite n'avait été signé que quelques heures auparavant. Selon Bettel, on ne pouvait pas et on ne voulait pas présenter au Parlement un accord qui n'avait pas encore été approuvé par les partenaires sociaux. Le Premier ministre s'est toutefois lui aussi mis en colère lorsque Cecchetti a continué à critiquer l'action du gouvernement. «Ces derniers jours, la presse a été remplie d'articles dans lesquels les députés ont commenté un accord dont ils ne semblaient pas être au courant», a-t-il fait remarquer, passablement énervé.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Simon Martin

