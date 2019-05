Le sixième Luxembourgeois ayant rejoint les rangs de l'EI serait emprisonné dans un camp de prisonniers en Syrie, cinq ans après avoir quitté le Grand-Duché.

Le djihadiste luxembourgeois Steve Duarte en captivité

Le sixième Luxembourgeois ayant rejoint les rangs de l'EI serait emprisonné dans un camp de prisonniers en Syrie, cinq ans après avoir quitté le Grand-Duché.

(SR/SW) - Il est le dernier Luxembourgeois connu et encore en vie ayant rejoint le groupe terroriste islamique Daesh, en 2014. A l'époque, Steve Duarte est un jeune homme de 25 ans d’origine portugaise, qui a grandi au Luxembourg et qui devient alors officiellement le sixième Luxembourgeois à rejoindre les rangs de l'EI.

Cinq ans plus tard, et selon des informations du journal portugais Contacto et du Luxemburger Wort, le jeune homme se trouve retenu dans un camp en Syrie. Il serait actuellement prisonnier à Baghuz.

Cette ville était le dernier bastion de l'EI au début de l'année et a été occupée par une alliance d'unités de combat syriennes.

Sans citer de nom, le Parquet de Luxembourg confirme ce vendredi après-midi qu'un «présumé combattant de l’Etat Islamique, de nationalité portugaise et ayant résidé auparavant au Luxembourg, se trouve actuellement retenu dans un camp en Syrie».

Steve Duarte est originaire de Meispelt et a publié, en janvier 2014 sur internet, une vidéo de huit minutes où cinq djihadistes cagoulés sont mis en scène. Il y apparaît en meneur de groupe et s'exprime en français: il profère des menaces à l'encontre des infidèles au Portugal, en Espagne et en France.

En janvier 2016, il réapparaît dans une vidéo de propagande de l'EI: on le voyait notamment abattre un prisonnier d’une balle dans la tête.

