Le directeur général de l'OMS en visite à Luxembourg

Dans le cadre d'une conférence à haut niveau organisée par la Banque européenne d'investissement (BEI) sur la résilience des systèmes de santé, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), était au Luxembourg ce lundi. Le Dr. Tedros a rencontré plusieurs membres du gouvernement, notamment le Premier ministre, la ministre de la Santé et le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire.

Xavier Bettel tenait particulièrement à féliciter le Dr. Tedros du rôle de coordinateur central que l'OMS a joué pendant la gestion de la pandémie de covid-19. Le Premier ministre a aussi rappelé l'engagement du Luxembourg en faveur du droit à la santé pour tous et a réaffirmé l'intention du pays d'atteindre l'objectif de développement durable numéro trois qui porte sur la santé et le bien-être et qui s'inscrit dans l'Agenda 2030.

Le Premier ministre inquiet

Xavier Bettel a en outre exprimé son inquiétude face aux nombreuses crises que traverse l'humanité en ce moment, dont la crise climatique, une guerre en Europe et de nombreuses urgences humanitaires à travers le monde. Il a pourtant souligné que la seule façon de faire face à ces crises est à travers une étroite coopération multilatérale.

Paulette Lenert et Franz Fayot ont abordé de nombreux sujets liés à la santé mondiale lors d'une entrevue conjointe.

La ministre de la Santé a notamment félicité le directeur général des travaux en cours concernant les grandes questions touchant à la réforme institutionnelle de l'OMS et les besoins d'amélioration de l'architecture mondiale de la santé, notamment les négociations d'un futur traité sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies et la révision du Règlement sanitaire international à l'aide d'amendements ciblés. «Il est primordial que l'OMS se place au centre des questions mondiales de santé publique pour aider les États à mieux se préparer aux pandémies futures et que l'institution soit renforcée sur le plan financier et technique pour mieux faire face à la multiplication des défis à l'échelle mondiale qui fragilisent les systèmes de santé, de solidarité et d'équité ainsi que le droit à la santé pour tous.»

Un partenaire-clé de l'OMS

Paulette Lenert a par ailleurs fait part de la volonté du Luxembourg de se positionner en tant que partenaire clé de l'OMS dans le cadre du World Data Hub, une plateforme numérique interactive de données sanitaires à l'échelle mondiale. Le Luxembourg dispose en effet d'un set de données très complet concernant la pandémie de covid-19, notamment grâce au large scale testing et à l'analyse des eaux usées, et se prête donc parfaitement à cet exercice de collecte et d'analyse de données.

Le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Franz Fayot, s'est dit inquiet de la situation sanitaire préoccupante au niveau mondial, qui s'est considérablement détériorée en raison des crises multiples et complexes. Dans ce contexte, le ministre Fayot a souligné le rôle clé de l'OMS dans la restructuration du système de santé mondiale, tout comme dans la consolidation de la couverture sanitaire universelle, permettant un accès équitable aux services de santé pour tous.

Au vu des crises sanitaires et du manque de fonds dans la lutte contre celles-ci, le ministre Fayot a réaffirmé le soutien de la Coopération luxembourgeoise à l'OMS en soulignant que le Luxembourg continuera à consacrer 15% de son aide publique au développement au secteur de la santé. Ainsi, le Luxembourg a récemment contribué un total de 11,7 millions d'euros au Fonds mondial pour soutenir la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et pour prévenir des pandémies futures.

