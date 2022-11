La langue de Michel Lentz n'aura plus de secret pour vous! Arès la mise à jour du site Lëtzebuerger Online Dictionnaire, voici une nouvelle version mobile.

Le LOD débarque dans votre poche

Le dictionnaire luxembourgeois partout avec vous

Moins encombrant qu'un livre, voilà le dictionnaire dans votre poche. Assis à la cantine avec vos collègues, vous avez un doute sur un mot luxembourgeois ou vous venez d'en apprendre un nouveau au fil de la conversation? Il est désormais possible de le vérifier rapidement et de connaître sa définition grâce à la nouvelle application de Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD).

En juin dernier, c'était le site Internet du LOD qui avait bénéficié d'une nouvelle mise à jour permettant d'élargir les possibilités de recherches avec notamment des tags. Dans un communiqué envoyé à la presse, le ministère de l'Éducation indique que «plus de 4 millions de recherches ont été effectuées et environ 3,5 millions d’articles ont été consultés sur le nouveau site».

Suggérer de nouveaux mots

Notons également que «plus de la moitié du trafic provient d'appareils mobiles». Le LOD permet de consulter 32.000 articles dictionnairiques et propose 173.000 traductions. Pour un mot recherché en luxembourgeois, il est possible d'obtenir la traduction en allemand, français, anglais et portugais. Une phrase d'exemple est également proposée.

Certains nouveaux mots peuvent aussi faire leur entrée dans le LOD comme le «tracing» ou «coronavirus». «C'est important d'être proche de l'usage courant de la langue et de permettre de nommer la crise sanitaire», soulignait Luc Marteling, directeur du Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch (Centre pour le luxembourgeois), dans une interview accordée à Virgule.lu en juin dernier. De nouveaux termes peuvent en effet être facilement suggérés.

Les liens pour télécharger le dictionnaire et LLO Apple App Store: https://apps.apple.com/app/lod-lu/id6443731615

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.lod.app

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altissia.llo_lu&hl=de&gl=US

Voici en tout cas quelques mots luxembourgeois à connaître à l'approche des fêtes de fin d'année: Boxemännchen (bonhomme de la Saint-Nicolas), Chrëschtmaart (marché de Noël), Chrëschtbeemchen (sapin de Noël), Hellegowend (réveillon de Noël).

Pour rappel, le ministère de l'Éducation a également récemment lancé son «Duolinguo luxembourgeois» avec le programme Léier Lëtzebuergesch Online (Apprend le luxembourgeois en ligne) sur le site LLO.LU, également disponible en application. Cette plateforme est aussi entièrement gratuite pour se familiariser avec la langue de Michel Lentz et c'est une première!

