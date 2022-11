Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, la ministre de la Santé Paulette Lenert souligne qu'il est important que les personnes concernées «soient bien informés pour avoir les bons gestes dans leur vie quotidienne».

Les hôpitaux se mobilisent

Le diabète touche 30.000 personnes au Luxembourg

Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, la ministre de la Santé Paulette Lenert souligne qu'il est important que les personnes concernées «soient bien informés pour avoir les bons gestes dans leur vie quotidienne».

Près de 30.000 personnes souffrent actuellement de diabète au Luxembourg. Pour la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), il est important que ces patients «aient accès au système de santé, mais aussi qu'ils soient bien informés pour avoir les bons gestes dans leur vie quotidienne». Ces mots ont été prononcés dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, qui est célébrée ce lundi.



La prévalence du diabète a augmenté au cours des dernières décennies et le Grand-Duché ne fait pas exception. L'excès de poids et de sucre dans le sang, un mode de vie sédentaire et l'obésité sont les principaux facteurs de risque du diabète. Au Luxembourg, le diabète de type 2 est le plus fréquent et touche environ 90 % des diabétiques. Elle touche principalement les personnes de plus de 40 ans et se caractérise par une résistance de l'organisme à l'insuline.

Le ministère de la santé met en garde contre l'importance d'un mode de vie sain. Le diabète est une maladie chronique incurable, mais qui peut être traitée et contrôlée. Pour cela, il est essentiel qu'elle soit détectée à temps.

Ce lundi 14 novembre, plusieurs hôpitaux organisent des sessions d'information sur le diabète:

-L'Hôpital Kirchberg de 11h00 à 14h00

-Le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) à Esch-sur-Alzette de 8h00 à 16h00

-Le Centre Hospitalier du Nord (CHdN) à Ettelbruck de 10h00 à 16h00

