Obligatoire depuis 2020 dans les constructions neuves, le détecteur de fumée le sera dans tous les logements luxembourgeois à partir du 1er janvier 2023. A moins de trois mois de l'échéance, une campagne de sensibilisation va démarrer.

Luxembourg 5 min.

Obligation au 1er janvier 2023

Le détecteur de fumée, petit boîtier, grande utilité

Pascal MITTELBERGER Obligatoire depuis 2020 dans les constructions neuves, le détecteur de fumée le sera dans tous les logements luxembourgeois à partir du 1er janvier 2023. A moins de trois mois de l'échéance, une campagne de sensibilisation va démarrer.

C'est un petit boitier blanc qui fait grand bruit, au sens littéral du terme. Qui a déjà été surpris, voire réveillé en sursaut par le déclenchement d'un détenteur de fumée connaît l'effet auditif redoutable de cet appareil. Il s'est déjà fait une place, discrète, dans de nombreux logements du pays ces dernières années.

Les bons conseils pour se prémunir des feux de cheminée Le lieutenant-colonel Alain Klein, chef de département prévention au CGDIS, livre ses bons conseils afin d'éviter les feux de cheminée, responsables d'un tiers des incendies domestiques.

En effet, le détecteur de fumée est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 dans «tous les immeubles comprenant au moins un logement», selon la loi du 6 décembre 2019. Une étape supplémentaire se profile au 1er janvier 2023 : à cette date, l'obligation s'appliquera à toutes les habitations, neuves comme anciennes.

Chiffres-clés • Les pompiers luxembourgeois sont intervenus sur 2.295 incendies en 2021.

• 334 de ces incendies ont eu lieu dans des habitations individuelles ou collectives, soit 14,5% du total.

• Au Luxembourg, en moyenne, une personne meurt chaque année d'une intoxication par inhalation de fumée.



Que risque-t-on dans le cas contraire ? A vrai dire, aucune sanction, pénale ou financière. «Mais en cas d'incendie, vous avez juste des dégâts énormes et vous pouvez perdre la vie», explique Alain Klein, chef du département prévention à la direction de la stratégie opérationnelle du CGDIS. «Tout ça pour avoir voulu économiser 10 à 15 euros», enchaîne Raymond Guidat, directeur de la stratégie opérationnelle. C'est à partir de cette fourchette de prix que l'on trouve des détecteurs de fumée dans le commerce. D'autres modèles, par exemple intégrés à des systèmes d'alarme complet, sont plus onéreux.



À moins de trois mois de l'échéance, une campagne de sensibilisation et d'information sera lancée lundi prochain, 10 octobre, dans le cadre de la Journée nationale de la prévention.«Pour les personnes qui n'en ont pas encore installé, il faut avoir conscience que cela peut sauver la vie, notamment la nuit quand on dort», indique la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP).

Le fait d'installer un détecteur de fumée réduit jusqu'à 25% le nombre de victimes dans nos pays voisins. Ministère de l'Intérieur et CGDIS

Elle rappelle que c'est aux propriétaires des logements d'installer les détenteurs (aux syndics dans les parties communes). Et dans le cadre d'une location, c'est à l'occupant de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil, en le testant au moins une fois par an.

Toutes les précisions sur un site web

La loi du 6 décembre 2019 précise que «le chemin d’évacuation des logements (couloir) ainsi que chaque chambre à coucher doivent être pourvus d'un ou de plusieurs détecteurs», qui doivent être porteurs de la mention CE. Il est également recommandé d'en installer dans un séjour, une buanderie, un bureau; par contre, c'est déconseillé dans une cuisine, ou salle de bain ou un garage.

Un temps de retard pour le Luxembourg • Le premier territoire voisin du Grand-Duché à avoir rendu obligatoire l'installation de détecteurs de fumée est la Wallonie, qui a voté une loi en ce sens dès 2004 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

• En France, la loi date de 2010, pour une mise en application initiale au 8 mars 2015. Face à la difficulté d'en trouver dans les commerces, la date avait été repoussée au 1er janvier 2016. Dans un sondage OpinionWay pour la compagnie d'assurances Matmut en 2020, 89% des personnes interrogées affirment avoir installé au moins un détecteur. Mais seulement 41% le testent une fois par an.

• En Allemagne, l'obligation date également de 2016, avec des spécificités selon les Länder.

Toutes ces informations, et bien d'autres encore, seront détaillées à partir du lundi 10 octobre sur le site rauchmelder.lu, lancé en 2018 et qui sera mis à jour pour le lancement de cette nouvelle campagne de sensibilisation. On y trouvera notamment un espace «questions-réponses», et des éléments pratiques, par exemple les bons endroits et les distances à respecter pour installer son détecteur de fumée.

Distribution gratuite

Également ce lundi 10 octobre, des pompiers du CGDIS seront présents en neuf endroits du pays pour tenir des stands d'information et distribuer des détecteurs de fumée... gratuits, dans la limite des stocks disponibles (lire l'encadré en fin d'article). En effet, lors d'une première campagne de sensibilisation menée en 2018, pendant l'élaboration du projet de loi, 200.000 petits appareils étaient destinés à être donnés, déjà gratuitement, à la population. Tous n'ont pas trouvé preneurs voilà quatre ans, l'opération va donc être réitérée. Il y en aura quelques centaines disponibles à chaque stand déployé par les pompiers.

67.000 interventions en 2021 Nouvelle caserne, pandémie, inondations... Le CGDIS présente le bilan d'une année historique.

Cette première dotation de 2018 ayant tout de même rencontré le succès, la ministre Taina Bofferding estime que «la plupart de la population a déjà un détecteur installé à son domicile». Cette nouvelle campagne, intitulée «Le détecteur de fumée sauve des vies!», sonne donc surtout comme une piqûre de rappel, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore accompli ce petit geste, qui peut avoir son importance un jour ou l'autre.

Dans le cadre de la Journée nationale de la prévention, les pompiers du CGDIS tiendront des stands d'information dans différents lieux publics à travers le pays.

• Dans la circonscription de l'est : Cactus de Remich et Copal de Grevenmacher.

• Dans la circonscription du centre : Auchan Cloche d'or à Gasperich et Belle Etoile à Bertrange.

• Dans la circonscription du sud : Belval Plaza à Esch-sur-Alzette, Cactus à Bettembourg et place de l'hôtel de ville à Dudelange.

• Dans la circonscription du nord : Knauf shopping center à Pommerloch et Cactus à Ingeldorf.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.