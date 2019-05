L'ancien chef de l'État luxembourgeois a été inhumé samedi. Retrouvez toutes les images de cette cérémonie.

Le dernier voyage du grand-duc Jean

(jt) - À 11 heures précises, samedi 4 mai 2019, le véhicule de l'armée transportant le catafalque sort du palais. Le cercueil du grand-duc Jean, chef de l'État entre 1964 et 2000, héros de la Deuxième Guerre mondiale et modèle pour de nombreux Luxembourgeois, est enveloppé d'un drapeau siglé du Roude Léiw et des armoiries personnelles du Grand-Duc.

21 coups de canon sont alors tirés depuis le plateau du Rham avant que le cortège funèbre ne s'élance au son de la musique militaire. Plusieurs centaines de personnes suivent le dernier voyage du Grand-Duc dans la vieille ville, certains avec les larmes aux yeux. Le véhicule est suivi directement par le grand-duc Henri, la grande-duchesse Maria Teresa et le grand-duc héritier Guillaume. Puis les autres enfants du défunt, ses petits-enfants et les représentants des autorités luxembourgeoises, le tout formant la dernière escorte sur le chemin de la cathédrale.

«C'était un homme de charité et d'amour discret» résume Mgr Jean-Claude Hollerich lors de l'homélie adressée à l'ancien chef de l'Etat, décédé le 23 avril à l'âge de 98 ans. Jean avait vécu comme Grand-Duc «sans crier et sans agitation sentimentale». «Sa bonne humeur nous manquera», ajouta-t-il.

Après le service funèbre solennel, le grand-duc Jean a été inhumé vers 13h dans le caveau familial, situé dans la crypte de la cathédrale. Un lieu où seuls le grand-duc Henri, la grande-duchesse Maria-Teresa et les membres les plus proches de la famille,se sont rendus.

Un lieu dans lequel reposent déjà le père du grand-duc Jean, le prince Félix de Bourbon-Parme (1893-1970), la grande-duchesse Charlotte (1896-1985), mais aussi la grande-duchesse Marie-Adelaïde, qui régna de 1912 à 1919 et de Maria Anna du Portugal, mère des grandes-duchesses Charlotte et Marie-Adelaïde. Sans oublier la tombe du roi Jean de Bohême, connu sous le nom de Jean l'Aveugle (1296-1346).