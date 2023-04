Le service des médias, de la connectivité et de la politique numérique du Luxembourg informe que la phase de déploiement devrait démarrer vers la fin de l'année 2023 ou du premier trimestre 2024.

Le déploiement du DAB+ au Luxembourg se concrétise enfin

Le déploiement du DAB+ au Luxembourg se concrétise enfin

Il est possible que vous n'ayez jusqu'ici jamais entendu parler du «DAB+». Pourtant, ce dernier est voué à grandement améliorer la manière dont nous écoutons la radio. Petite remise en contexte: à l'heure actuelle, la majorité des services de radiodiffusion sont actuellement diffusés sur les traditionnelles bandes dites «FM». Le problème, c'est que ces fréquences FM sont aujourd'hui saturées au Luxembourg. Conséquence de tout cela: l'impossibilité de coordonner de nouvelles fréquences, voire de développer des nouveaux services de radio ou même améliorer ceux existants. Le gouvernement luxembourgeois estime d'ailleurs que cela nuit au pluralisme médiatique.

Une solution existe toutefois. Son nom? Le «DAB+» (pour Digital Audio Broadcasting). Cette technologie permet en effet d'élargir considérablement le nombre de services de radio pouvant être diffusés au Luxembourg. Concrètement, il désigne la radiodiffusion numérique à travers la composition et l’émission d’un multiplex de multiples programmes de radio et présente de nombreux avantages par rapport à la diffusion analogique.

Cette dernière se démocratise ainsi depuis plusieurs années dans de nombreux pays si bien qu'à terme, celle-ci doit devenir la norme. En effet, depuis le 1er janvier 2021, toutes les nouvelles voitures vendues dans l'union européenne doivent être équipés d'un récepteur radio numérique compatible au standard «DAB+».

Mais au Luxembourg, comment se développe la dernière évolution du standard de diffusion numérique qui permet également une meilleure qualité sonore? Afin de réaliser le déploiement de la radio numérique, un certain nombre d'adaptations juridiques ont été nécessaires. De plus, à l'heure actuelle, si la norme «DAB+» offre surtout des avantages en utilisation mobile, la mise en place de cette même couverture mobile, aussi large que possible, constitue l'une des priorités principales.

En effet, après plusieurs essais techniques, il apparait que la couverture du réseau autoroutier est pour le moment insuffisante en raison des nombreux tunnels. Il faut donc équiper les tunnels d'émetteurs relais adéquats. En ce sens, on apprend que des premières démarches concernant ces futures installations ont eu lieu.

Le service des médias, de la connectivité et de la politique numérique du Luxembourg informe donc que la phase de déploiement devrait démarrer dès l'adoption du projet de loi cité plus tôt. On parle de fin 2023 ou du premier trimestre 2024 pour une mise en œuvre effective.

Et la «FM» alors? Est-elle vouée à disparaître, en même temps que les postes radio d'antan? Les autorités indiquent qu'il serait «prématuré» d'envisager une date de fin de la radiodiffusion en FM. Les deux vont ainsi continuer à coexister, seulement pendant tout un temps cela dit. «La durée de coexistence dépendra notamment de l'efficacité de la transmission constatée pendant la phase de déploiement», indique le service des médias, de la connectivité et de la politique numérique.

