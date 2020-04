Alors que le report de la rentrée continue de cristalliser l'incompréhension, la pétition pour récompenser le personnel soignant et celle visant à stopper définitivement l'installation de relais pour la téléphonie 5G sont un succès sur le site de la Chambre.

Le déploiement de la 5G méritera débat

Si les projets ne manquent pas au Luxembourg pour booster la nouvelle technologie de téléphonie mobile et si son implémentation est une priorité, reste que la 5G préoccupe nombre de citoyens. Cela devient même une «question de civilisation» aux yeux de Jean Huss, ancien eurodéputé vert, préoccupé par ses impacts sociétaux.

La pétition 1560 qui cherche à faire «stopper définitivement le déploiement de la 5G au Luxembourg» dans le but de «protéger la population actuelle et les futures générations contre une nouvelle crise sanitaire et économique majeure bien pire que celle du Covid-19» a déjà atteint son premier but: déclencher un débat à la Chambre des députés.

Ouverte à signature depuis le 24 avril, la pétition est parvenu à cumuler en un peu plus de quatre jours le quorum des 4.500 signatures nécessaires. Ce mardi à midi, elle affichait quasi 4.600 paraphes.

La rentrée remise en cause

Les pétitions pour repousser la rentrée sont actuellement légion sur le site de la Chambre des députés et la pétition 1550 demandant un report de la rentrée en septembre a fait un carton ce week-end. Ouverte à signature jusqu'au 4 juin, elle continue de cristalliser l'incompréhension des parents face à la position du ministre de l'Education, Claude Meisch (DP). Ce mardi à midi, elle compte plus de 6.300 signatures. Elle fera donc, elle aussi, l'objet d'un débat parlementaire.

La pétition 1535 qui propose d'instaurer une prime unique pour tout le personnel de soins (hôpitaux, cliniques, maisons médicales et maisons de soins) pour leur engagement exceptionnel depuis le début de la crise sanitaire liée au covid-19, ouverte depuis le 15 avril sur le site de la Chambre, comptabilise déjà 4.215 signatures.

A noter que la pétition 1493 revendiquant la semaine de travail de quatre jours à Luxembourg, mise en ligne en tout début de crise sanitaire, le 13 mars, ne compte, à ce jour que 915 signataires.

