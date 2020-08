A compter de ce lundi, le Luxembourg précise encore plus son ciblage de test covid-19. Vacanciers de retour, ouvriers du bâtiment devant reprendre le chemin des chantiers, écoliers avant la rentrée, familles habitant des zones plus infectées : la lutte contre la contamination resserre ses mailles.

Luxembourg 6 min.

Le dépistage suit de nouvelles pistes

A compter de ce lundi, le Luxembourg précise encore plus son ciblage de test covid-19. Vacanciers de retour, ouvriers du bâtiment devant reprendre le chemin des chantiers, écoliers avant la rentrée, familles habitant des zones plus infectées : la lutte contre la contamination resserre ses mailles.

(DH) - Même si la tendance est à la baisse avec moins de 50 cas positifs sur 100.000 habitants (47,44) pour la période du 3 au 9 août dernier, le ministère de la Santé, Paulette Lenert (LSAP) en tête, tient à conserver les fondamentaux de la stratégie de prévention et de lutte en cas de reprise de la pandémie de covid-19. Un plan de bataille dénommé «Zesumme géint COVID-19» et qui débute dès ce lundi 17 août.

Si information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients conservent toute leur importance, le dépistage apparaît placé au cœur de la stratégie déployée par le gouvernement. Et cela alors que le pays a déjà vu se pratiquer plus de 672.000 tests covid.

La première cause de ce choix réside dans le nombre de cas identifiés en dernier lieu. La majorité de ces cas est issue de contaminations intrafamiliales. Aussi, les ménages vont-ils être invités pour le large scale testing selon un maillage resserré en fonction de la localisation des foyers d'infections.



La deuxième cause a trait au calendrier que les autorités tiennent à respecter avec, dans l'ordre, la fin du congé collectif, la semaine prochaine, puis la rentrée scolaire, le 16 septembre. Sans entrer dans le détail, Claude Meisch, le ministre DP de l'Education nationale, a évoqué, vendredi, les grandes lignes des mesures prises pour son ministère.

424 cas positifs à l'école

C'est ainsi que pour assurer une reprise sereine de la scolarité, les élèves et le personnel de l'enseignement primaire et secondaire – soit près de 150.000 élèves et environ 11.000 enseignants dans le secteur public - recevront des invitations à se faire tester au début du mois de septembre. Rien, toutefois, n'a été indiqué en ce qui concerne les 8.000 élèves qui se sont portés volontaires pour suivre des cours de rattrapage.

Pour rappel, depuis la reprise de l’école, au printemps, 424 cas positifs ont été détectés en milieu scolaire. Soit 177 dans l'enseignement fondamental, 214 dans le secondaire et 34 parmi les enseignants.

La construction dans le viseur après le congé collectif Tests ciblés des ouvriers de retour du congé collectif, succès des tests avant le départ en vacances, incertitudes pour la rentrée,... la ministre de la Santé, Paulette Lenert a fait un point sur l'évolution de la pandémie au Luxembourg.

Pour ce qui est du secteur de la construction, le premier à avoir essuyé les plâtres du déconfinement, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'UEL, la Chambre des métiers et la Fédération des artisans, a proposé une campagne de dépistage représentative au retour du congé collectif. La Chambre de Commerce vient d'en énoncer les contours qui concernent aussi le secteur de l'entretien.

C'est ainsi qu'il est prévu de tester un certain pourcentage du personnel afin d'avoir une vue d'ensemble représentative des foyers d'infection potentiels dans les entreprises. En cas d'infection, l'Inspection sanitaire procédera à un «tracking» et pourra décider d'effectuer un test de dépistage de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Un «Centre de consultation covid» au Kirchberg Paulette Lenert a évoqué la création d’un nouveau «centre de consultation covid». Opérationnel depuis la fin de la semaine dernière, mais pas encore activé, il est situé dans des locaux annexes de l’ancienne bibliothèque nationale, au Kirchberg. Ce dispositif accueillera «des patients présentant des signes suspects d’infection par le covid-19».

Dans ce centre de consultation, «plus petit qu’un centre de soins avancés», des examens médicaux et des prélèvements naso-pharyngés pourront être effectués. Un modèle de centre similaire est à l’étude pour une ouverture dans le sud du pays.

Pour ce qui est de la mise en pratique, chaque entreprise du secteur (occupant au moins trois personnes) se verra attribuer des vouchers. But : permettre à 55% de son personnel de bénéficier d'un dépistage sur une période de deux à trois semaines. L'objectif demeure d'attribuer les vouchers de sorte qu'au sein de chaque équipe au moins un collaborateur soit testé.

Les entreprises sont invitées à inclure également les travailleurs intérimaires et les sous-traitants dans leur planification de tests.

En termes de timing, la distribution des vouchers au sein d'une même entreprise se fera à hauteur de 15% des effectifs dès cette semaine. Par après, les vouchers seront attribués à 40% du personnel lors de la semaine du 24 août. Chaque voucher permettra la prise d'un rendez-vous dans l'un des centres dédiés au Large scale testing, via le site www.covidtesting.lu.

A l'occasion de ce dépistage dit «sectoriel», des invitations continueront à être adressées aux personnes exposées à un risque plus élevé de contamination. A l'exemple des personnels de santé et de soins ou de l'Horeca. Mais à l'occasion des cueillettes et des vendanges, la stratégie du gouvernement inclura également les saisonniers. Une population difficilement quantifiable, selon le ministère de l'Agriculture qui recense, lui, les journées de travail. L'an dernier, plus de 64.000 jours avaient ainsi été prestés.

Le dépistage au Findel ne prendra pas de vacances L'opération de test au covid-19 proposé à chaque personne atterrissant à l'aéroport national va se prolonger tout l'été. Déjà 3.176 passagers ont utilisé cette opportunité offerte depuis fin mai.

L'ensemble du dispositif gouvernemental est complété par des mesures destinées aux voyageurs. C'est ainsi que les personnes se déplaçant dans un pays les obligeant à se prémunir d'un test négatif ont la possibilité de se faire détecter gratuitement via une démarche sur MyGuichet.lu.

Dans le sens des retours, une offre de test gratuite est proposée à l'arrivée au Findel. Elle a notamment déjà été utilisée par 22.000 passagers. Les Luxembourgeois rentrant de voyage par un autre moyen de transport peuvent, depuis ce lundi, prendre rendez-vous pour un test gratuit, toujours via MyGuichet.lu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.