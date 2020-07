Vu l'augmentation des cas de covid-19 depuis deux semaines, les chercheurs de Research Luxembourg ont rappelé ce jeudi l'importance des tests à grande échelle. Une stratégie qui doit permettre d'éviter la seconde vague.

Le dépistage massif pour contrer un éventuel rebond

(ER avec DL) - Le rebond tant redouté par les scientifiques et les politiques n'est pas encore présent mais le virus circule toujours dans le pays. Research Luxembourg a fait le point ce jeudi sur les différents travaux en cours sur le coronavirus. A commencer par l'étude Coronastep mise en place par le Luxembourg Institute of Science and Technology (List).



Henry-Michel Cauchie et son équipe, qui avaient annoncé les premières traces du virus au Luxembourg durant le mois de février, ont confirmé la tendance générale de ces derniers jours à savoir une plus forte présence du virus au sein de la population. «Depuis la fin juin, les traces de virus dans les eaux usées ont augmenté dans tout le pays», avance le chercheur du List.

Le coronavirus circulait au Luxembourg dès février L'étude Coronastep mise en place par le Luxembourg Institute of Science and Technology (List) a annoncé ce jeudi que les premières traces du covid-19 ont été détectées entre le 12 et le 25 février. Soit près d'un mois avant que le premier décès ne soit officiellement confirmé.

Vu le contexte, la vaste campagne de testing mise en place dans tout le pays depuis le mois de juin prend tout son sens. Le taux de participation est actuellement proche des 60%, une preuve que cette approche est soutenue par une majorité de la population. Pour rappel, cette vaste campagne de dépistage massif lancée par le gouvernement luxembourgeois vise à réaliser quelque 20.000 tests quotidiens.

Près de 280 personnes porteuses du virus ont ainsi été retrouvées, dont beaucoup étaient des asymptomatiques positives. Le Luxembourg Center for Systems Biomedicine (LCSB) a rappelé ses craintes sur la deuxième vague qui «pourrait arriver à la fin de l'année». «Ces tests sont essentiels», rappelle Alexander Skupin de l'Uni.

«Trop tôt pour parler d'une seconde vague» Le coronavirus connaît depuis vendredi une nouvelle vigueur au Luxembourg avec 91 nouveaux cas. Si Paulette Lenert, ministre de la Santé, s'en «inquiète», il n'est pas question pour Claude Meisch, ministre de l'Éducation, de remettre en question le regroupement des classes prévu ce lundi.

Ce dernier a notamment insisté sur l'importance de la base mais aussi la recherche des contacts. Une combinaison qui doit mener à «l'identification des chaînes d'infection et les briser» et éviter ainsi un rebond. Afin d'augmenter la participation des citoyens, une hotline (28.55.83-1 du lundi au vendredi de 8-18h) a vu le jour. Outre les 16 stations de tests réparties dans le pays, une unité mobile va être utilisée pour aller à la rencontre des personnes âgées et des personnes handicapées.

Initialement prévue jusqu'au 28 juillet, la campagne va connaître une seconde vie à partir du mois de septembre. L'Institut luxembourgeois de la santé (LIH) et le LCSB comptent notamment se concentrer sur les ménages, les frontaliers et les groupes à risque.

Enfin, ce point presse était aussi l'occasion de faire le point sur la vaste étude CON-VINCE. Depuis le mois de mai, le LIH a évoqué la présence d'une certaine immunité au sein des personnes testées. Fin juin, 3,01% de l'échantillon testé présentait des anticorps dans le sang contre 2,6% début juin et 2,09% début mai. «Une immunité a donc été construite dans le pays même si nous sommes encore très loin d'avoir une immunité collective», a reconnu Rejko Krüger.

