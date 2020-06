Si le lancement de la vaste campagne de testing à grande échelle a connu quelques retards à l'allumage, tout est désormais en ordre. Que ce soit les centres, les invitations ou encore le matériel, il n'y a pas de problème selon le Luxembourg Institute of Health.

Le dépistage massif cherche son rythme de croisière

Eddy RENAULD Si le lancement de la vaste campagne de testing à grande échelle a connu quelques retards à l'allumage, tout est désormais en ordre. Que ce soit les centres, les invitations ou encore le matériel, il n'y a pas de problème selon le Luxembourg Institute of Health.

Annoncée en grande pompe, la campagne de dépistage massif de la population connaît un démarrage poussif. Fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et le Fonds national de la recherche, l'opération vise à réaliser quelque 20.000 tests quotidiens entre le 27 mai et le 28 juillet. Sauf que l'ambition, à l'heure actuelle, est loin d'être atteinte puisque seuls 1.500 tests quotidiens ont été réalisés au cours de la semaine écoulée, selon le Luxembourg Institute of Health (LIH).

Pour expliquer ces difficultés, l'établissement public met en avant non seulement une période de préparation présentée comme «courte et complexe», mais aussi des «contraintes logistiques et techniques», liées notamment à la mise en oeuvre de campagnes similaires dans d'autres pays influant directement la disponibilité du matériel. Référence au fait que les tests utilisés au Grand-Duché viennent de laboratoires implantés en Chine et aux Etats-Unis.

Autant d'écueils qui, selon Ulf Nehrbass, directeur du LIH, auraient été franchis permettant à la campagne de dépistage massif d'atteindre son rythme de croisière. «Les 17 stations de tests réservées à la population sont maintenant fonctionnelles et près de 58.000 personnes ont jusqu'à présent reçu une invitation à venir se faire dépister», a-t-il indiqué au micro de nos confrères de la radio 100.7, précisant que «des personnes du secteur de la construction et des soins à la personne ont été testées». Dans ces deux secteurs, le taux de participation serait de 50%.

Comme convenu dans le protocole, les personnes présentant des risques d'exposition au virus (personnels de la santé, policiers, coiffeurs, employés de prison) vont être invitées à se faire tester toutes les deux semaines. De nouvelles invitations ont d'ailleurs été lancées aux membres de l'Horeca et du commerce. A terme, l'objectif est d'atteindre les 120.000 tests chaque semaine. Ulf Nehrbass estime qu'à la fin du mois de juillet, «on pourrait obtenir un million de tests» et avoir passé au peigne fin l'ensemble de la population.

Pour rappel, le but de cette opération est de repérer les personnes infectées qui ne présentent aucun symptôme. Elles seraient, selon le dernier décompte, quelque 400 personnes à travers le pays. Outre l'identification de ces cas, l'objectif consiste à les isoler et briser ainsi les chaînes d'infection.

Par ailleurs, Ulf Nehrbass est revenu sur les critiques visant le gouvernement et plus précisément la manière dont ce dernier a mis en place les tests de dépistage du covid-19. L'absence d'appel d'offres et d'une loi de financement sur cette campagne, dont le budget est estimé à 40 millions, est régulièrement mise en avant par l'opposition. «A cette époque, il n'était pas possible de passer un marché public. Les délais et les procédures n'auraient pas pu être respectés comme c'est le cas dans une situation normale», a reconnu le responsable du LIH.

