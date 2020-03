Le délai raisonnable au procès du SREL

Le Parquet de Luxembourg vient d'inculper neuf personnes dans le cadre du dossier « Bommeleeër ». L'affaire porte sur une série d'attentats ayant frappé le Grand-Duché entre 1984 et 1986. Plusieurs anciens dirigeants de la Gendarmerie, des enquêteurs de la Sûreté publique et un membre de la Brigade mobile figurent parmi les mis en cause.