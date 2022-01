Le défi de la Ville pour maintenir ses services

18% des employés de la capitale ne sont pas vaccinés a indiqué ce mercredi la bourgmestre Lydie Polfer. La Ville a ainsi ouvert trois centres de dépistage pour ses salariés, afin de garantir le fonctionnement de ses services.

Le régime CovidCheck (testé, guéri ou vacciné) en vigueur depuis le 15 janvier représente un défi pour les entreprises, mais aussi pour les services de la Ville de Luxembourg. Sur les 4.324 employés de la capitale, 3.547 ont déclaré être vaccinés, a indiqué Lydie Polfer (DP) ce mercredi lors d'un point presse. Soit 18% du personnel qui n'est pas guéri, vacciné ou ne s'est pas manifesté étant en arrêt ou en congé, a précisé la bourgmestre de la capitale.

L'obligation vaccinale en cinq questions Les députés luxembourgeois évoqueront l'épineux sujet de l'obligation vaccinale, à l'occasion d'un débat de concertation ce mercredi à 14h. Tour d'horizon sur la mise en œuvre de cette mesure.

Pour permettre aux salariés non vaccinés de se faire tester tous les jours, la Ville a mis en place trois centres de dépistage.

Celui du Schluechthaus (Hollerich) est ouvert tous les jours de la semaine de 4h à 22 h. Une plage horaire qui permet à ceux qui commencent leur journée à 5 h de pouvoir se faire tester avant de se rendre au travail, dont les services d'autobus et d'hygiène. Les centres de test au stade Josy Barthel et à Bonnevoie en face du service de la circulation sont, eux, ouverts de 6h à 10 h, puis de 13 à 20h.

«Un service qui n'est toutefois pas gratuit», prévient Lydie Polfer. Un bon pour un test coûte cinq euros.

L'élue libérale balaye l'accusation de favoriser avec cette mesure une forme de «test to go»: «Il n'est pas possible de renoncer au personnel nécessaire à la population. 18% des salariés ce n'est quand même pas rien et si nous n'en avions pas besoin, ils n'auraient pas été embauchés.»



