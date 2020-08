Les mesures adoptées par le gouvernement pour un retour à la normale ont donné des envies de liberté et de grands espaces. Le motorhome en a profité à plein. Les vendeurs se frottent les mains, les usagers aussi.

Le déconfinement donne des ailes au camping-car

Les mesures adoptées par le gouvernement pour un retour à la normale ont donné des envies de liberté et de grands espaces. Le motorhome en a profité à plein. Les vendeurs se frottent les mains, les usagers aussi.

(DH) - Ne demandez pas au responsable de Motorhomes Center s'il est heureux, il vous répondra en affichant un grand sourire. C'est que du côté de Saeul, chez le spécialiste du camping-car depuis 33 ans, les affaires tournent à plein régime. «Depuis le 11 mai, les ventes sont en constante augmentation», commente-t-il. Mais, pourtant, pas question pour lui de livrer le moindre chiffre en termes de ventes. Secret défense!

Tout juste concède-t-il que le seul problème rencontré depuis le déconfinement réside dans l'approvisionnement, les chaînes de production, allemandes en majorité, ayant été réduites au chômage technique en raison de la crise sanitaire.

«En moyenne, il faut compter un an», renseigne cet ancien spécialiste de l'automobile reconverti dans ce créneau de loisirs et adepte du motorhome depuis plus de trois décennies. «Pour une vente, il faut d'abord se mettre autour d'une table et discuter des désirs des clients. En matière d'options notamment.» A cet instant, Marc André consent à lâcher quelques bribes d'informations. Profitons-en et parlons argent. «Neuf, et bien équipé, il faut compter entre 50.000 et 90.000 euros, mais, en début d'année, j’en ai un qui est parti pour 330.000 euros...»

Inutile de préciser, qu'à cette hauteur de prix vertigineuse, le client, déjà roi, se montre encore plus exigeant. Rien de saugrenu toutefois du côté de Saeul. Mais des éléments de confort comme des outils de navigation dernier cri, du son et de la vidéo haut de gamme, ou des panneaux solaires. Il arrive pourtant qu'il faille consentir à aménager quelques espaces pour les compagnons à quatre pattes. «Des cages pour les chiens» ou «des toilettes fixes pour les chats», précise-t-il.

3 Une halte du côté du camping de Kockelscheuer. Dans la nature, mais tout proche de la Ville. Photo: Lex Kleren

Mais ces mordus de camping-cars, quel est leur portrait robot? «C'est réellement difficile de cerner un profil particulier. Tous les milieux, tous les âges aussi.» L'image du pensionné qui profite de sa retraite «on the road» demeure vivace, «mais le camping-car séduit de plus en plus de jeunes», observe-t-on chez Motorhomes Center.

Le coup de main de la police Chaque année, la police de la route propose un service gratuit de contrôle des camping-cars sur son site de Bertrange. L'objectif de cette action est de réduire le nombre d'accidents causés par des véhicules en surcharge. La police contrôle ainsi le poids et les pneus des motorhomes.

A l'image de ce couple de trentenaires, habitants du Bassin Minier, qui a fait le choix d'un véhicule d'occasion «pour près de 60.000 euros». Il témoigne avant de prendre la route. Enseignants tous les deux, ils vont sillonner l'est et le nord du pays jusqu'à la rentrée. A bord, leurs deux petites filles et le chien de la famille. «C'est sympa, on peut se poser dans les camping, chez des vignerons ou des agriculteurs. Il y a beaucoup de beaux endroits à découvrir et, surtout en cette période, pourquoi prendre des risques et partir à l'étranger?»

La location pour se faire à l'idée

«Nos clients disposent d'une plus grande liberté. En cas de problème, ils peuvent quitter leur lieu de vacances quand ils le veulent et ne sont pas sujets à des restrictions comme dans un hôtel», indique-t-on du côté de l'ACL. Via son département Clubmobil, l'Automobile Club assure un service de location de ce type de véhicule. «Une solution idéale pour juger si ce type de vacances convient à toute la famille. Et le tout sans engager trop de frais.»

Dans les faits, l'ACL travaille avec deux partenaires, WVS, localisé à Saarlouis, et Europcar qui dispose des célèbres VW California. Et comme pour ce qui est des ventes, la location a le vent en poupe et l'ACL refuse du monde. Du côté de Travelovers, autre prestataire de services, difficile de trouver un créneau jusqu'à la fin du mois de septembre dans le planning des réservations.

Côté tarif, il faut compter 155 euros par nuit en haute saison chez Travelovers, «avec des réductions selon la durée de location, et sans surplus pour le matériel, table ou chaises comme cela se pratique ailleurs à raison de un à cinq euros par jour.» Cerise sur le gâteau, «le peignoir est offert et, bien entendu, l'ensemble du véhicule est désinfecté».

