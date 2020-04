Jour un de la reprise économique dans quelques secteurs à peine, après cinq semaines de paralysie imposée par le coronavirus. Le retour des ouvriers a bien eu lieu ce lundi sur différents chantiers et il y a eu des files devant les magasins de bricolage.

Le déconfinement démarre en douceur

Alors que les élèves ne reprendront le chemin du lycée que dans trois semaines et les écoliers du fondamental que dans cinq semaines, le Luxembourg se réveille doucement ce lundi 20 avril de la «veille forcée» dans lequel le covid-19 l'a plongé depuis le 15 mars. Comme l'avait annoncé le Premier ministre, Xavier Bettel, en milieu de semaine passée, le déconfinement progressif entre dans sa première phase.

«Il n'est pas possible de tout ouvrir du jour au lendemain, nous devons procéder à des assouplissements progressifs en gardant toujours les chiffres à l'esprit», c'est-à-dire ceux des lits en soins intensifs, a glissé Xavier Bettel ce lundi, en soulignant que la prudence s'impose après tous les efforts réalisés depuis un mois pour endiguer le coronavirus.

Travaux sur le Pont Adolphe. Photo: Pierre Matgé



«Ça bouge, des grues tournent, des camions circulent et tout le monde travaille normalement. Mais tous les ouvriers portent un masque ! Tous ceux que j'ai croisés ce matin font preuve de discipline et respectent bien les règles», témoigne Guy Jallay, notre photographe après avoir vu plusieurs chantiers reprendre vie du côté de la gare centrale à Luxembourg.

Les chantiers comme ceux de la construction du futur siège du groupe Post, dans la rue de Hollerich ou du tram par exemple, ont bien repris. Lundi matin des engins de chantier s'activaient sur le pont Adolphe mais aucun dans la longue avenue de la Liberté.

Reprise du travail sur le futur siège de Post à Luxembourg-Gare. Photo: Guy Jallay



Sur d'autres chantiers, il n'y avait pas encore âme qui vive. Comme par exemple du côté du futur stade national, déjà en retard à cause d'imprévus, où le lancement des travaux ne devrait pas s'effectuer avant mercredi.

Chantier de construction d'une résidence à Strassen. Photo: Pierre Matgé



Et pour cause. Avant de se remettre à l'ouvrage, nombre de réunions se sont déroulées à ciel ouvert ce lundi pour que soient expliquées, dans le détail, la façon de mettre et enlever un masque de protection mais aussi de respecter les règles de distanciation, d'hygiène et de sécurité. Notre photographe, Pierre Matgé, a pu assister à un briefing sur un chantier de construction d'une résidence à la croisée des rues des Marguerites et des Lilas à Strassen.

Visiblement, le message de Dan Kersch, ministre du Travail (LSAP), selon lequel «le monde du travail n'est plus le même qu'avant» est devenu une réalité ce lundi.

Autre constat de ce lundi matin: les commerces de bricolage et de jardinage ont connu une belle affluence. Là aussi, tous les clients portaient un masque de protection. Le laissez-passer est indispensable pour entrer comme ont pu l'apprendre à leurs dépens des clients de Delhaize à Esch-sur-Alzette par exemple.

Réouverture du Globus Baumarkt à Bettembourg. Photo: Lex Kleren

Réouverture du magasin Hornbach à Bertrange. Photo: Guy Jallay Réouverture Hoffmans Brico à Alzingen. Photo: Guy Jallay





