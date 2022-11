Le nombre de cas positifs au covid-19 et d'admissions à l'hôpital continue de baisser au Luxembourg.

Pandémie de covid-19

Le déclin du nombre de cas positifs se poursuit

(pam et S.MN.) - Le nombre de personnes testées positives au covid-19 poursuit sont déclin au Luxembourg. Selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé, 873 cas positifs ont été comptabilisés lors de la semaine du 31 octobre au 6 novembre, contre 1.560 la semaine précédente. «À ce nombre s’ajoutent 444 réinfections, soit 33,7% de l’ensemble des personnes testées positives contre 688 (30,6%) la semaine précédente», précise la Santé.

Quatre décès la semaine dernière

A la date du 6 novembre, on recensait 2.936 personnes malades du covid-19 dans le pays, contre 4.428 au 30 octobre. Soit un tiers de moins. «La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 47,3 ans», souligne encore la Santé. Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 31 octobre au 6 novembre est passé de 7.555 à 5.428, ce qui s'explique notamment par les vacances scolaires.

Néanmoins, si la baisse du nombre de cas positifs est flagrante au Grand-Duché, le covid-19 continue d'avoir des conséquences humaines et hospitalières. Ainsi, du 31 octobre au 6 novembre, quatre nouveaux décès liés au virus ont été constatés, avec un âge moyen de 82 ans pour les personnes qui ont succombé à la maladie. Par ailleurs, 22 nouvelles admissions ont eu lieu en unité de soins normaux (contre 30 lors de la semaine précédente) et une personne est actuellement hospitalisée en soins intensifs. L'âge moyen des patients admis en établissements de santé est de 72 ans.

A l'instar du nombre de cas positifs, les autres indicateurs poursuivent aussi une tendance à la baisse d'une semaine à l'autre. Le taux de reproduction effectif passe de 0,75 à 0,72, le taux de positivité sur l'ensemble des tests effectués tombe de 20,65 à 16,08% et le taux d'incidence pour 100.000 habitants sur sept jours diminue de 242 à 135 cas.

«Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence diminue dans tous les groupes d’âge. Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 0-4 ans (65), le plus élevé chez les 90 ans et plus (594)», ajoute la Santé.

La campagne de vaccination se poursuit

Concernant la campagne de vaccination, qui se poursuit pour toutes celles et tous ceux qui voudraient avoir leur première dose ou un rappel, 1.487 doses ont été administrées du 31 octobre au 6 novembre. «25 personnes ont reçu une première dose, 19 ont reçu une deuxième dose, 107 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 1.288 une deuxième dose complémentaire, 48 une troisième dose complémentaire», précise-t-on. A ce jour, 474.773 personnes présentent un schéma vaccinal complet au Luxembourg, soit 79% de la population à partir de 5 ans.

Rappel de la loi covid Suite à la nouvelle loi covid, en vigueur depuis le 27 octobre, le contact tracing a pris fin. Cela veut dire que si vous avez été testé positif à la suite d'un test PCR, vous recevrez un SMS de la direction de la Santé en provenance du numéro d’envoi suivant (+352) 621 203 000. Pour recevoir votre ordonnance d’isolement, vous pouvez remplir le formulaire d’auto-déclaration avec la référence REFCP sur le site www.covidtracing.lu. Rappelons également que la durée de l'isolement en cas d'infection au covid est désormais réduite de 7 à 4 jours. Une diminution supplémentaire de l'isolement est possible avec 2 autotests antigéniques négatifs réalisés à au moins 24h d'intervalle. Ceci s'applique aux personnes vaccinées et non vaccinées.

