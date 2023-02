Au Luxembourg, le débat sur la réduction de la semaine de travail a été lancé. Certains pays ont déjà pu en faire l'expérience.

Le débat s'enflamme autour de la semaine de 36 heures

Travailler moins pour le même salaire, personne ne devrait s'y opposer. Selon les statistiques, on travaille de toute façon plus au Luxembourg que chez nos voisins. Selon les données de la Chambre des salariés (CSL), la durée conventionnelle du travail au Luxembourg est de 39,7 heures, ce qui est nettement plus élevé qu'en France (35,6 heures), en Belgique (37,8 heures) ou en Allemagne (37,7 heures). La moyenne de l'UE-15 est de 37,4 heures.

A cela s'ajoute le fait qu'il y a souvent un écart entre les heures fixées par contrat et les heures réellement travaillées, explique David Büchel de la CSL. Lors d'enquêtes, les travailleurs à temps plein auraient déclaré travailler en moyenne 3,2 heures de plus par semaine que ce qui avait été convenu. Une tendance qui s'est accentuée ces dernières années.

Ainsi, les études de la CSL sur la qualité du travail suggèrent que de plus en plus de personnes au Luxembourg ont des difficultés à concilier travail et vie privée. Ce sont surtout les personnes se trouvant dans la période dite de «rush de la vie» - entre le milieu de la vingtaine et la fin de la trentaine - qui doivent gérer en même temps leur carrière, la garde des enfants, la construction de leur maison et souvent les soins aux parents. Nombreux sont ceux qui frôlent constamment le burn-out.

Un nouvel élan dans la discussion

Une réduction du temps de travail pourrait apporter un soulagement. Ainsi, selon la CSL, 51 % des salariés luxembourgeois déclarent aujourd'hui vouloir travailler moins. Lors d'une même enquête en 2018, ils n'étaient qu'un tiers. «La pandémie a aussi été une des raisons de cette évolution. Les gens ont beaucoup réfléchi à leur propre situation et la famille et les loisirs ont pris une place plus importante pour eux», explique le psychologue du travail David Büchel.«De nos jours, l'identité n'est plus définie par le travail comme c'était le cas auparavant».

Le ministre du Travail Georges Engel a récemment donné un nouvel élan à la discussion en déclarant à RTL qu'il n'était en principe pas opposé à une semaine de 36 heures au Luxembourg. Sans surprise, le patronat n'était pas très favorable à cette idée. Le pays souffrirait déjà d'une grave pénurie de main-d'œuvre. «Une telle mesure généralisée scellerait l'attractivité de notre économie et du modèle luxembourgeois en général», a par exemple tweeté Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce.

Des modèles internationaux

Mais est-ce nécessairement vrai ? Sur le long terme, la durée hebdomadaire moyenne du travail n'a cessé de diminuer. Au cours des 150 dernières années, elle a diminué de près de moitié dans les pays industrialisés. Cette tendance s'est poursuivie jusque dans les années 1980. Depuis, le temps de travail est resté globalement constant.

Aujourd'hui, l'identité n'est plus définie par le travail comme c'était le cas auparavant. David Büchel, CSL

Toutefois, de nombreux pays et entreprises expérimentent différents modèles de réduction du temps de travail. Ainsi, le groupe automobile VW mise depuis des décennies sur la semaine de 35 heures. L'année dernière, le groupe a déclaré vouloir également réduire le temps de travail hebdomadaire dans ses usines de l'est de l'Allemagne de 38 heures actuellement à 35 heures d'ici 2027. L'un des objectifs déclarés est d'augmenter la productivité.

Carlo Thelen, de la Chambre de commerce, estime que la décision de réduire les heures de travail devrait être prise par les entreprises. Photo: Chris Karaba

La semaine de 36 heures a récemment fait l'objet d'un essai à grande échelle en Islande, dans l'administration publique mais aussi dans les entreprises. Environ 2.500 personnes, soit plus d'un pour cent de la population active totale du pays, ont réduit leur temps de travail. Le salaire est resté le même.

Les résultats ont été encourageants : selon une évaluation, le bien-être des travailleurs a nettement augmenté. Le niveau de stress a baissé, les burn-outs ont diminué, différents indicateurs de santé se sont améliorés. Dans de nombreux cas, le rapport indique même que la productivité a augmenté ou s'est au moins maintenue au même niveau. Cela a également été possible grâce à l'application de nouvelles stratégies de travail en réaction à l'essai : les entreprises et les administrations ont raccourci les réunions, arrêté les travaux inutiles et modifié les équipes.

En réaction à ce succès, les syndicats et de nombreuses entreprises ont négocié l'adoption du modèle à grande échelle. Aujourd'hui, environ 86% des travailleurs islandais ont soit réduit leurs heures hebdomadaires, soit ont au moins le droit de le faire. Le projet fait des émules. Dans le monde entier, plusieurs pays, de la Grande-Bretagne à l'Australie en passant par l'Espagne, ont annoncé des programmes pilotes visant à tester la semaine de quatre jours.



Alléger la charge de travail des salariées

Une réduction des heures de travail pourrait également contribuer à l'égalité des sexes. Actuellement, les femmes continuent d'assumer nettement plus de tâches ménagères que les hommes. Souvent, elles exercent des emplois à temps partiel pour y parvenir. Dans de nombreuses entreprises, cela nuit encore aujourd'hui à leur carrière ; au final, elles ont une retraite moins élevée.

Différentes études ont montré qu'un temps de travail régulier plus faible augmente la volonté des hommes de s'impliquer davantage dans les tâches ménagères et la garde des enfants. Les travailleuses sont alors moins poussées vers des emplois à temps partiel.

Dans ce contexte, les effets d'une réduction du temps de travail sur le bien-être des travailleurs ne sont pas uniquement positifs. Il a été démontré qu'il s'accompagne souvent d'une intensification du travail, lorsque les gens essaient de fournir la même quantité de travail dans le même temps. Les conséquences sont alors l'inverse de l'effet escompté, à savoir un stress accru et un risque de burn-out.

C'est pourquoi la réduction du temps de travail n'a un effet positif sur le bien-être que si la quantité de travail est simultanément réduite, par exemple en engageant du personnel supplémentaire dans les entreprises, selon un rapport de l'Institut syndical européen (ISE) datant de 2020.

Qui prend en charge les coûts supplémentaires ?

En plus du salaire, les entreprises doivent supporter des coûts fixes pour chaque travailleur, car il faut par exemple les former ou leur fournir des outils de travail. «Un nombre plus important de travailleurs travaillant 30 heures est donc plus coûteux qu'un nombre plus faible de travailleurs travaillant 40 heures», écrit l'EGI dans son rapport.

La question fondamentale est donc de savoir qui doit payer pour la réduction du temps de travail. Une possibilité : les entreprises, en faisant tout simplement moins de bénéfices. Ou : les consommateurs, qui paieraient plus pour les produits. Enfin, il est possible que l'État prenne en charge les coûts supplémentaires. Dans un projet pilote espagnol sur la semaine de quatre jours, il était par exemple prévu que le contribuable supporte 100% des coûts supplémentaires la première année, 50% la deuxième année et 33% la troisième année. Mais si l'on applique ce principe à l'ensemble de l'économie d'un pays, les charges supplémentaires se chiffrent rapidement en milliards.

Il serait bien plus élégant de financer une réduction par une augmentation de la productivité. Si l'on parvenait à fournir les mêmes prestations de production avec une charge de travail moindre, la semaine de 36 heures se paierait pratiquement d'elle-même.

De manière générale, la productivité au Luxembourg stagne depuis quelques années et évolue nettement moins bien que dans les pays voisins. Certes, certaines études constatent que la productivité horaire augmente lorsque le temps de travail est réduit. Mais il n'est pas prouvé qu'elle augmente au point de compenser les heures de travail qui sont supprimées : «En France, il a par exemple été démontré que la productivité globale par employé diminue», explique Carlo Thelen.





«La décision devrait revenir aux entreprises»

Alors que la réponse de Carlo Thelen à la démarche du ministre du Travail sur Twitter était clairement négative, il s'exprime de manière plus nuancée dans un entretien avec le Luxemburger Wort. «Nous ne sommes pas fondamentalement contre une semaine de 36 heures», dit-il. «Mais nous sommes contre une semaine de 36 heures imposée d'en haut, qui s'appliquerait de la même manière à tous les secteurs et à toutes les entreprises». Au lieu de cela, il préconise de régler cela au niveau des entreprises en fonction des besoins de travail respectifs.

"Nous sommes contre une semaine de 36 heures imposée d'en haut, qui s'appliquerait de la même manière à tous les secteurs et à toutes les entreprises". Carlo Thelen, Chambre de commerce

«Il y a déjà des entreprises au Luxembourg qui travaillent avec une semaine de 36 heures. Certaines en font une bonne expérience, d'autres non», explique Carlo Thelen. Selon lui, les entreprises luxembourgeoises savent elles-mêmes qu'elles doivent trouver des modèles pour rendre les horaires de travail plus flexibles. Surtout en raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il est important pour les entreprises de devenir attractives pour les nouveaux collaborateurs. «L'aménagement du temps de travail en fait également partie. Il faut ici trouver une intersection entre les besoins des entreprises et ceux des collaborateurs», dit-il.



La numérisation est décisive

Parallèlement, Carlo Thelen souligne que ces dernières années, une réduction du temps de travail a de toute façon eu lieu dans une certaine mesure grâce à des jours fériés supplémentaires comme la Journée de l'Europe ou des possibilités de congés spéciaux comme le congé sportif. En outre, les Luxembourgeois prennent leur retraite plus tôt que dans certains autres pays. En Islande, où l'essai réussi de la semaine de 36 heures a eu lieu, les hommes ont pris leur retraite en moyenne presque dix ans plus tard, explique Thelen. «Il est donc normal de vouloir prendre un peu de temps pour soi plus tôt», poursuit le chef de la Chambre de commerce.

Finalement, les représentants des employeurs et des employés ne sont donc pas si éloignés, du moins en ce qui concerne une plus grande flexibilité de l'organisation du travail. La question de savoir si une réduction aura lieu dépend surtout de l'évolution de la productivité. Un pas décisif dans cette direction serait que la numérisation prenne enfin son envol dans le pays.

