Le data center de Google suscite bien des interrogations

Le scepticisme prévaut chez les citoyens de Bissen, conviés jeudi soir par le géant américain de l'internet à une séance d'information sur le projet d'implantation d'un centre de données. Google n'avait pas toutes les réponses à leurs questions.

Le scepticisme prévaut chez les citoyens de Bissen, conviés jeudi soir par le géant américain de l'internet à une séance d'information sur le projet d'implantation d'un centre de données. Google n'avait pas toutes les réponses à leurs questions.

Près de 400 personnes ont répondu à l'invitation de Google, ce 21 novembre en soirée à Bissen. Pour la première fois, les responsables du géant américain de l'internet avaient convié les citoyens à une séance d'information à propos du projet de centre de données dans la zone industrielle du Bousbierg.

Fabien Vieau, directeur régional de Google pour les centres de données et la stratégie de localisation, et Frédéric Descamps, directeur du centre de données de Google, ont présenté le projet du futur centre de données. Le public s'est montré sceptique quant à la réduction de l'impact négatif sur l'environnement par le biais d'une ceinture végétale prévue autour du complexe bâti. La même méfiance a parcouru les citoyens concernant la pollution sonore, présentée comme minime par Google.



Et si le géant américain prône de bonnes relations de voisinage entre les citoyens et l'entreprise, le public s'est néanmoins inquiété de la consommation exacte d'eau exigée par le nouveau complexe et de son influence directe sur l'Alzette.

Le data center sera créé dans la parcelle brune en haut de ce plan. Photo: Frank Weyrich

Selon Google, l'impact sur la qualité de l'eau qui retournerait dans la rivière serait très faible, et sa température n'augmenterait que d'un pourcentage minime. Toutefois, Google n'a pas fourni de chiffres, ni de solutions concrètes.

A la question de savoir pourquoi Google ne souhaitait pas instaurer un cycle fermé de l'eau, l'entreprise a rétorqué que les coûts et le bruit seraient beaucoup plus élevés dans ce cas, laissant toutefois le problème de l'origine de l'eau de refroidissement dans l'incertitude.

L'influence des ondes électromagnétiques émises par le centre de données sur la santé des résidents locaux a également été au centre de l'attention. Sur ce point, Google a fait référence aux normes européennes à observer.

Enfin, la question de la pollution lumineuse a aussi inquiété les citoyens, en raison de l'emplacement choisi sur une colline. Pas de problème du côté de Google, puisque le centre de données ne sera éclairé que de façon minimale pendant la nuit.