Le cycliste au grand cœur se remet en selle

Le jeune instituteur n'en est pas à son coup d'essai. Sébastien Cayotte sillonne depuis quelques jours à travers les rues de son Esch natale pour livrer des courses aux personnes âgées et aux malades. A vélo évidemment !

(MF avec Anne Julie Heintz ) – Pain frais, médicaments, fruits et légumes, produits d'hygiène, etc., depuis trois jours, Sébastien Cayotte, fait les achats de première nécessité pour les personnes âgées et les malades qui ne sont plus autorisés à quitter leur domicile à cause de la propagation rapide du coronavirus au Luxembourg. Alors que le pays compte 484 personnes déjà infectées par, il veut montrer de manière concrète sa solidarité avec ses semblables.

Chez le boucher, le boulanger ou à la pharmacie, Sébastien Cayotte fait tous les achats gratuitement. Photo: Guy Wolff

«Vue la situation exceptionnelle, je veux être là pour ceux qui ont le plus besoin d'aide, à savoir les personnes âgées et les malades. Lorsque je suis allé faire des courses il y a quelques jours et que j'ai vu combien de personnes âgées font encore leurs propres courses malgré plusieurs avertissements, j'étais choqué. Alors j'ai eu l'idée de me proposer comme coursier», explique Sébastien Cayotte.

Ni une, ni deux, le cycliste au grand cœur a enfourché l'outil qui colle le mieux à sa double soif d'engagement et physique: son vélo. Le jeune homme de 25 ans est un habitué de ce genre de défi altruiste. En juillet 2019, il avait réalisé une vraie prouesse en couvrant d'un trait les 1.500 km qui séparent Esch-sur-Alzette à Rome... un vélo en libre service de 25 kg ! Soit trois fois plus lourd que les vélos utilisés durant le Tour de France.

Un défi baptisé «Challenging for smile» pour venir, une fois de plus, en aide aux enfants atteints d'un cancer via la Fondation Kriibskrank Kanner. Association pour laquelle il a déjà relevé nombre de défis dont un fameux Luxembourg-Paris à Vél'Oh!

Dès son premier jour de mobilisation, il a répondu à six demandes. Il pédale pour le plaisir d'aider. A Esch-sur-Alzette et même un peu plus loin s'il le faut. Ces derniers jours, Sébastien a appelé les gens à rester chez eux et à se protéger, via les réseaux sociaux. C'est par sa page facebook intitulée «Challenging for Smiles», qu'il prend les commandes et les réalise gratuitement.

