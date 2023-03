Le CSV avait déjà écrit une lettre au président de la Chambre Fernand Etgen en février, lui demandant de discuter de son rôle au Parlement.

Luxembourg 2 min.

L'incident Cecchetti-Kersch

Le CSV veut discuter de la neutralité de la présidence de la Chambre

Ines KURSCHAT Le CSV avait déjà écrit une lettre au président de la Chambre Fernand Etgen en février, lui demandant de discuter de son rôle au Parlement.

Avant même l'esclandre à la Chambre entre la députée Déi Lénk Myriam Cecchetti et le député LSAP Dan Kersch il y a une semaine, le CSV avait, selon les informations du Luxemburger Wort, écrit une lettre au président de la Chambre Fernand Etgen (DP). Celle-ci demande de discuter et de définir plus précisément son rôle au sein du Parlement.

Fernand Etgen: «Les séances publiques ne doivent pas dégénérer!» Surnommé «le Tigre», le président du Parlement a sorti ses griffes ce mercredi et a remis les choses au clair après des échanges houleux marqués par un doigt d'honneur à la Chambre.

Les revendications du CSV

Dans cette lettre datée du 8 février, dont le Luxemburger Wort a eu connaissance, les présidents de groupe du CSV Martine Hansen et Gilles Roth demandent que les points suivants soient discutés lors d'une prochaine réunion de la conférence des présidents : le rôle de la présidence du Parlement dans le système réglementaire de la Chambre, ses pouvoirs, ses obligations et ses droits, la neutralité et l'impartialité de la présidence lors des séances publiques, ainsi que sa participation aux réunions de la commission.

La présidence est actuellement assurée par le groupe le plus important de la coalition gouvernementale, le DP, en la personne de Fernand Etgen.

Un doigt d'honneur à la Chambre

La lettre avait reçu à l'époque le soutien «des autres partis d'opposition», selon le député CSV Léon Gloden, qui siège pour le CSV dans la commission du règlement. Dans l'affaire Kersch-Cecchetti, le député Pirate Sven Clement avait pour sa part déclaré vouloir évoquer le comportement de Kersch lors de la prochaine réunion de la conférence des présidents. Celle-ci est prévue pour ce jeudi.

Le doigt d'honneur de Myriam Cecchetti à Dan Kersch Le débat sur l'accord tripartite a donné lieu à des scènes houleuses. Au centre de l'action : Dan Kersch (LSAP) et Myriam Cecchetti (Déi Lénk).

Myriam Cecchetti avait fait un doigt d'honneur en quittant le pupitre après son intervention sur l'accord tripartite, mais s'était excusée de son geste à la fin de la séance. Auparavant, Dan Kersch avait interrompu et provoqué la députée à plusieurs reprises. À la fin, l'ancien ministre socialiste a accepté les excuses de Myriam Cecchetti, mais Dan Kersch n'a pas répondu à la demande du président de la Chambre de s'excuser à son tour pour ses provocations. L'incident s'est produit la veille de la Journée internationale des droits de la femme.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.



Traduction: Thomas Berthol

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.