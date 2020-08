Le parti chrétien-social vient de lancer une invitation pour un comité national express, mardi soir. Après la prise de parole de son président Frank Engel, favorable au retour de l'impôt sur la fortune, l'heure est aux explications de texte.

Le CSV se réunit en toute urgence

(pj avec SC) Il aura fallu quelques mots pour que le CSV sorte de sa torpeur. Et ce n'est pas aux paroles d'un membre du gouvernement que le parti doit son réveil estival, mais à la prise de position de son propre président. En affirmant que la réintroduction de l'impôt sur la fortune lui semblait une mesure envisageable, Frank Engel a mis le pied dans la fourmilière. Et ça s'agite dur depuis sa déclaration faite au site Reporter.

C'est même le branle-bas de combat dans la famille socio-chrétienne qui, plutôt que de régler ses comptes sur la place publique, le fera dans le cadre d'un comité national. Ainsi en a décidé Frank Engel. Et là, la marge de manœuvre de celui qui a pris la tête du parti en janvier 2019 est réduite : soumettre ou se démettre. Autrement dit soit faire basculer la ligne politique du parti dans son sens, soit démissionner. Même s'il s'en défend sur les réseaux sociaux estimant n'avoir suivi que la ligne sociale et chrétienne de son mouvement. Mais il est difficilement imaginable que ce nouvel ''écart'' ne se traduise, au final, que par une grosse remontrance des cadres à leur dirigeant.

Ainsi, alors que le Congrès national n'est annoncé que pour le 17 octobre prochain, voilà le chef du CSV convoquant de lui-même un comité national au plus vite. Mardi soir, les dés sont jetés. Et un seul point figurerait à l'ordre de cette réunion : «L'orientation programmatique du CSV». Il est vrai qu'entre la ligne adoptée en 2018 et les mots de son président, l'écart se creuse.

Sans mandat local, sans siège européen (qu'il a dû céder en 2019), à 45 ans, Frank Engel semble jouer un improbable va-tout. Mais tous les coups de poker ne se transforment pas en coups gagnants.

Mais une certitude, la majorité gouvernementale doit se régaler de cet épisode mettant un peu plus à mal le parti d'opposition le plus représenté à la Chambre (7 députés). Pas pour rien que parmi ses rares soutiens, l'actuel président ait reçu un petit message signé de Dan Kersch. Sur Facebook, le plus à gauche des LSAP mettant son grain de sel dans le conflit interne au CSV avec certainement un petit sourire en coin.

