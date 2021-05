Le parti d'opposition en fait une des conditions pour que la prochaine loi covid obtienne son soutien. Aux yeux de la formation socio-chrétienne, il ne faut pas s'appuyer seulement sur le certificat délivré en cas de test covid négatif.

Le CSV prône plus de libertés pour les vaccinés

(pj avec Annette Welsch) Avec désormais Claude Wiseler aux commandes, le CSV a choisi de renouer avec ce qui était une tradition auparavant : la conférence de presse mensuelle de la fraction. Une façon de mettre en lumière les propositions du parti chrétien-social qui pourraient rester dans l'ombre des choix gouvernementaux. Et pour leur ''premier'' rendez-vous, les députés Martine Hansen, Gilles Roth et Claude Wiseler ont tenu à revenir sur la prochaine version de la loi covid. Un texte qui devrait être voté cette fin de semaine.

Compte tenu du ralentissement de l'infection, le CSV ne se montre pas opposé à un assouplissement des règles. Mais le premier parti d'opposition aurait préféré la présentation d'une stratégie globale de sortie de crise sanitaire; reprochant au gouvernement d'agir plus au coup par coup. Ces fameux «petits pas» adoptés par Xavier Bettel ne sont pas satisfaisants, et manquent parfois de précisions.

C'est ainsi le cas dans le déploiement des autotests. Et Claude Wiseler de pointer ce qui, à ses yeux, apparaît comme une incohérence : «Les résultats des tests PCR ou des tests rapides pratiqués dans le cadre d'une activité sportive sont valides 72 heures, mais les tests rapides et automatiques pour le service en salle dans les bars et restaurants ne devraient être valables que 24 heures». D'où la suggestion du CSV d'adopter le délai fixé en Allemagne : validité pour 48 heures. «Dans ce cas, il n'y a pas de problème le weekend, même lorsque les pharmacies sont fermées.»

L'opposition souhaiterait aussi que les autotests effectués par les élèves soient «certifiés» par les enseignants. La validation par un adulte permettant d'éviter sans doute que ces mêmes jeunes n'aient pas à repasser un autre dépistage le même jour avant d'aller à la cantine. Cela n'a pas été prévu dans les textes, d'où cette réaction : «La loi a été préparée à la va-vite».

Pour le CSV, il est également incompréhensible que seuls des résultats de test négatifs permettent d'obtenir «plus de libertés» (comme une table au restaurant). Pourquoi ne pas accorder cette opportunité à celles et ceux qui ont déjà été vaccinés à deux reprises ? Cela représente 66.000 personnes à ce jour. «Les autres pays reconnaissent la protection vaccinale et la valeur des anticorps, quand le Luxembourg n'en parle pas. Cela n'a pas de sens », reproche Claude Wiseler.

Aussi, le successeur de Frank Engel enfonce le clou : «Pourquoi huit ou neuf personnes vaccinées, qui disposeraient du certificat vert européen, ne pourraient pas se rencontrer? Il faut introduire dès maintenant des droits spéciaux pour les personnes vaccinées.»

Vendredi, à l'heure d'approuver ou non, la proposition de loi Covid, le CSV réservera son vote à la prise en compte de ces propositions, mais aussi d'autres motions qu'il soumettra devant les députés. Comme l'inscription ouverte aux 18-29 ans sur la liste des volontaires à l'injection AstraZeneca; la délivrance d'au moins deux autotests certifiés à chaque habitant par semaine (au-delà de la population scolaire ou des salariés d'entreprise).

Mais le parti réclame aussi la levée immédiate du couvre-feu. Une possibilité que Xavier Bettel avait repoussée lors de sa dernière conférence. Ainsi, en l'état actuel, le couvre-feu resterait en vigueur encore durant le mois juin, en étant toutefois repoussé (de 23h actuellement à minuit partir du 16 mai).

