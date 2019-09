Les conseillers CSV Frank Clement et Carlo Mulbach ont décidé de se retirer du conseil communal. Une nouvelle secousse encore liée au projet d'implantation du futur Google Data Center.

Le CSV perd sa majorité à Bissen

Les conseillers CSV Frank Clement et Carlo Mulbach ont décidé de se retirer du conseil communal. Une nouvelle secousse encore liée au projet d'implantation du futur Google Data Center.

(ER avec EH) - Frank Clement et Carlo Mulbach remettront, ce mercredi, leur démission au bourgmestre Jos Schummer (indépendant). Les deux échevins CSV rejettent clairement les accusations selon lesquelles peu de travail a été accompli au cours des derniers mois.

L'annonce a été faite par la section locale du CSV lors d'une conférence de presse mardi après-midi. Ce double départ place localement le parti dans une position délicate. En juin, en effet, déjà le bourgmestre et sa conseillère Cindy Barros avaient remis leur carte.

Meluxina, le nouveau superordinateur du Luxembourg L'engin, d'une puissance de dix pétaflops, sera hébergé dans le datacenter de LuxConnect à Bissen. Dédié à la recherche, la médecine personnalisée et aux projets eHealth, il devrait à terme employer 50 personnes.

De fait, l'équilibre politique communal et la majorité ont changé à Bissen. Avec cinq membres, «Är Leit» constitue désormais le groupe le plus important autour de la table des délibérations, tandis que le CSV ne comptait déjà plus que quatre conseillers. Maintenant, Jos Schummer et Cindy Barros veulent poursuivre leur mandat en tant qu'indépendants.

La création par Google d'un data center au lieu-dit «Busbierg» est la cause de tous ces remous politiques au sein de la commune. Les conseillers CSV, Christian Hoscheid et Cindy Barros, avaient voté contre la modification du plan d'aménagement général (PAG). Cela a conduit à une rupture au sein de leur groupe jusqu'alors favorable à la venue de la firme informatique.

Schummer toujours aux commandes?

Jos Schummer n'a pas caché son intention de coopérer avec les conseils de «Är Leit», ce qui devrait lui permettre de conserver le poste de bourgmestre.

Pour rappel, le conseil communal de Bissen, après un premier feu vert unanime le 7 janvier dernier, s'était une nouvelle fois réuni le 20 juin pour discuter du projet du futur Google Data Center. A cette occasion, il avait émis son avis définitif sur une modification ponctuelle du PAG.