Sorti de ses querelles internes, le parti d'opposition a repris ses attaques contre le gouvernement Bettel, à l'occasion de son congrès national. Avant les élections de 2023, le CSV veut désormais montrer qu'il a un programme pour conduire le pays.

Le CSV joue les cartes de l'unité et de l'offensive

(pj avec Michèle GANTENBEIN) Dissonances. Depuis plusieurs mois, difficile de savoir sur quel pied danse le CSV. En fonction de qui prend la parole, une position est annoncée que vient quelque peu modifier la déclaration de tel autre membre du parti. Et c'est encore avec à l'esprit le récent trouble causé par son propre président -au sujet d'un possible impôt sur la fortune - que la formation a tenu son congrès national, samedi.

Une réunion, mi-présentielle mi-virtuelle qui, en deux heures trente, aurait permis au président Frank Engel de remettre les pendules à l'heure sur cet ''incident'' : «Nous nous sommes dit ce que nous avions à nous dire». De quoi faire écho aux propos de Marc Fischbach sur le débat interne : «Le pays attend du CSV qu'il mobilise toutes ses forces pour offrir de bonnes alternatives à la politique gouvernementale actuelle». Et si de nouvelles positions doivent être adoptées, cela se fera à l'occasion du prochain congrès, début 2021.

Au micro, la cheffe de fraction Martine Hansen n'a, elle, pas manqué de s'attaquer à la politique actuelle du gouvernement. Estimant que Bettel et ses ministres non seulement ne prenaient pas au sérieux les préoccupations de la population mais réagissaient trop tard face à la hausse des chiffres d'infection. Une position annoncée à la veille du ''wait and see'' proposé par le Premier ministre et sa ministre de la Santé.

«Nous devons anticiper afin de ne pas avoir à prendre des mesures aussi drastiques qu'à l'étranger. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter un deuxième confinement généralisé», estime Martine Hansen. Sachant qu'en matière sanitaire, le CSV serait favorable au port du masque obligatoire et généralisé en public. Tout comme le parti plaide pour une loi sur les pandémies afin de clarifier les questions de restrictions, de contrôle et de sanctions. Samedi soir, dans son intervention post-conseil de gouvernement, le Premier ministre a indiqué que la Chambre serait invitée à revoir certains textes à ce sujet.

Critique, la cheffe des députés CSV l'a été aussi en évoquant les préparatifs de la rentrée scolaire. Côté opposition, il est reproché au ministre de l'Education Claude Meisch (DP) non seulement de ne pas avoir assez travaillé sa copie, mais surtout de se défausser sur les établissements pour la prise de mesures sanitaires en cas de problème. «Un ministre doit prendre ses responsabilités et doit établir des règles claires, cohérentes et compréhensibles en consultation avec les partenaires scolaires et les communiquer de cette manière».

Dans son discours, Frank Engel a regretté l'attitude du gouvernement qui a choisi d'instaurer la Maison du Grand-Duc, sans demander l'avis de la Chambre. Le meneur du parti a aussi fait part de son analyse sur le discours sur l'état de la Nation. A ses yeux, le texte de Bettel trahit une chose : «Le parti démocrate (DP) gouverne seul (...) C'était la description d'un désert politique».

La politique financière la plus myope Frank Engel, au sujet de la gestion des finances par Pierre Gramegna

Le CSV aimerait montrer au pays de nouvelles perspectives et, dans les semaines à venir, dans des groupes de travail internes sur différents sujets, il tentera d'élaborer des positions et des propositions afin de s'imposer comme «la seule alternative qui puisse être élue» en 2023. Parmi les axes de travail, le parti travaille ainsi sur un plan de santé durable, la question de l'immobilier ou une proposition de taxe nationale sur la spéculation.

Mais rien de tel qu'une attaque contre l'exécutif en place pour resserrer les rangs. Et Frank Engel ne s'en est pas privé en évoquant l'actuelle politique financière «à courte vue». Il a critiqué l'énorme augmentation (+50%) des dépenses gouvernementales au cours des sept dernières années. «Et pendant toutes ces années, pas de réserves, pas de réserves, rien. Quiconque n'investit pas un peu d'argent de réserve avec un taux de croissance moyen de 4% mérite la médaille d'or de la politique financière la plus myope», a déclaré M. Engel en taclant la gestion appliquée par le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP).

