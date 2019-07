Les chrétiens-sociaux accusent le gouvernement Bettel d'être inactif dans les dossiers importants et de traiter avec arrogance le parlement. Les fichiers secrets de la magistrature et de la police violent le droit à l'oubli.

Le CSV endosse son rôle de leader dans l'opposition

Marc HOSCHEID Les chrétiens-sociaux accusent le gouvernement Bettel d'être inactif dans les dossiers importants et de traiter avec arrogance le parlement. Les fichiers secrets de la magistrature et de la police violent le droit à l'oubli.

(MF avec Marc Hoscheid) – «Le gouvernement considère le parlement comme annexe», estime Martine Hansen. Lors du traditionnel bilan parlementaire de l'année que s'apprête à présenter tous le partis dans les jours à venir, la présidente groupe parlementaire du CSV, a jugé inacceptable la manière dont le gouvernement traite la Chambre.



Le vice-président de la fraction, Léon Gloden, a regretté que les députés de la majorité DP-Déi Gréng-LSAP ne prennent pas leur rôle d'organe de contrôle de l'action gouvernementale au sérieux. Contrairement au CSV qui a posé pas moins de 295 questions parlementaires l'année dernière. Il a également souligné l'arrogance de ce gouvernement. Citant l'exemple de la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, qui a préféré visiter une école plutôt que de suivre un débat au parlement.



Léon Gloden a réitéré la position du CSV au sujet de la réforme constitutionnelle. Au vu des récentes propositions du LSAP en faveur d'un changement du mode électoral, il est d'avis que le gouvernement est encore en plein processus pour affiner son opinion. Le CSV veut en profiter pour demander l'avis des citoyens sur certains points précis et se montre ouvert à l'organisation d'un référendum.



Gilles Roth a critiqué le gouvernement pour son inaction dans de nombreux dossiers. Comme par exemple dans la politique climatique. Le Luxembourg est le dernier de la classe européenne en matière d'énergies renouvelables. La situation ne s'est pas améliorée non plus dans le domaine du logement, le gouvernement préférant donner cette responsabilité aux communes.

Le droit à l'oubli n'est pas respecté



Quant à l'actuelle controverse sur les fichiers de la police et de la justice, ils sont bien secrets estime Gilles Roth puisque nul ne sait ce qu'ils contiennent réellement. Le CSV n'accepte pas que plus de 2.000 policiers aient accès à cette base de données et donc à des informations sensibles. Le fait que certaines de ces données soient conservées depuis plus de vingt ans constitue une violation du droit à l'oubli.

Gilles Roth n'accepte pas l'objection selon laquelle les bases de données existent depuis des décennies et qu'aucun député de la CSV n'ait réagi. La protection des données a considérablement évolué ces dernières années. De nos jours, créer une base de données ne va pas sans en expliquer le but. L'esprit de la loi sur la protection des données n'a pas été respecté, estime le député.