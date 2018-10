Deux jours après son mauvais résultat électoral, le CSV est en cours de se reconfiguration. Le Conseil national décide ce mardi soir qui formera la nouvelle direction du parti. Le jeune Serge Wilmes, premier échevin de Luxembourg et symbole de la garde montante, pourrait devenir président au CSV à la place de Marc Spautz.

Le CSV en pleine reconfiguration interne

(MF avec DS) – Contrairement à toute attente, le CSV a subi des pertes lors des élections législatives, dimanche. Dans les circonscription du Centre et du Sud, les chrétiens sociaux ont perdu un siège. Tombant à 7 sièges au parlement dans chacune des circonscription. Bilan: les CSV ne cumulait plus que 21 sièges à la Chambre des députés au lieu de 23 jusqu'ici. Au niveau national, le CSV a perdu 5,37% des voix. Si la coalition tripartite se concrétise à nouveau, le CSV se retrouvera pour la deuxième fois sur les bancs de l'opposition.



Le parti doit à présent tirer les conséquences personnelles au lendemain de sa défaite. Ce mardi soir, le Conseil national élargi se réunira. Tout indique que les premières têtes pourraient tomber. Le président du parti, Marc Spautz, pourrait céder son siège.

Son successeur potentiel serait le jeune député du Centre, Serge Wilmes. En glanant 20.809 voix, Serge Wilmes a créé la surprise dimanche soir en se classant deuxième meilleur élu du parti sur la liste du CSV au Centre! Juste derrière la tête de liste, Claude Wiseler (27.388 voix) et devant des personnalités comme l'ancienne commissaire européenne Viviane Reding (17.922 voix) et un cacique du parti, le député Laurent Mosar (17.210 voix).



»Wort.lu lui avait tendu le micro au soir des élections:



Serge Wilmes incarne le retour aux affaires du CSV dans la capitale luxembourgeoise. Suite aux élections communales d'octobre 2017, Serge Wilmes était devenu Premier échevin à Luxembourg-Ville. Le DP emmené par Lydie Polfer avait opté pour une alliance avec les chrétiens-sociaux, reléguant du coup, Les Verts de Sam Tanson dans l'opposition.



Autre visage de la jeune garde prometteuse du CSV est la députée Elisabeth Margue. Elle est pressentie pour l'un des deux postes de vice-président. La jeune avocate s'est hissée dimanche soir à la 8e place en obtenant 16.860 voix mais en manquant de peu son entrée à la Chambre des députés.



Elisabeth Margue Photo: Lex Kleren