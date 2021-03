Fin avril, le principal parti d'opposition renouvellera sa direction. Pour l'heure, aucun candidat officiel n'est sorti du bois pour se porter aux avant-postes : président ou secrétaire général.

Le CSV à la recherche d'un leader

Pour Frank Engel, les jours à la tête du CSV semblent comptés. Son écart sur l'impôt sur la fortune et le rattrapage in extremis de l'automne dernier ont laissé des traces. Et celui qui a pris la présidence du parti en janvier 2019 devra sans doute céder son fauteuil le 24 avril prochain, date à laquelle le plus grand parti d'opposition se choisira une nouvelle direction. Sauf que les postulants se font rares à l'horizon.

Le CSV en pleine vallée des larmes Deux ans après son entrée en fonction, Frank Engel n'est pas parvenu à s'imposer comme le leader du principal parti d'opposition ou comme membre de l'équipe. Mais le fait que le parti vive dans une situation de désaccord permanent ne relève pas de sa seule responsabilité.

Alors que ce congrès national numérique se profile, aucune personnalité n'a encore fait acte de candidature. Pas plus pour succéder au président sortant que pour le poste de secrétaire général actuellement occupé par Paul Galles à la suite du burn-out de Félix Eischen. Drôle d'ambiance donc au sein de la formation qui ne ressort pas renforcée des derniers mois de crise sanitaire.

Les éventuels intéressés ont jusqu'à mi-avril pour se faire connaitre. Qui osera alors? Claude Wiseler pourrait bien être tenté. Marc Spautz également. La cheffe de fraction, Martine Hansen a démontré qu'elle avait l'étoffe d'une meneuse au sein du groupe parlementaire à la Chambre, mais a-t-elle suffisamment de soutiens en interne pour briguer la première place? Rien de moins sûr...

Du coup, Frank Engel revient dans la course de façon inattendue tant que nul ne viendra se mettre sur sa route. Il sait pouvoir compter sur une bonne popularité auprès des militants. Lors du dernier vote, il avait pris le dessus sur Serge Wilmes. Ce dernier, battu de 42 voix (sur 536 votants) voudra-t-il retourner au combat? Actuel député, le costume ne serait pas pour déranger l'ambitieux premier échevin de la capitale âgé de 38 ans. Après tout, ce serait dans la suite d'une présidence qu'il a déjà assumée au début des années 2000, celle du mouvement de jeunesse du parti, le CSJ.

