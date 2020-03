Cinq vins et un crémant feront saliver les clients de l'espace restauration du pavillon luxembourgeois à l'exposition universelle de Dubaï. Et les vainqueurs sont...

Le cru Dubaï 2020 a été dévoilé

Patrick JACQUEMOT Cinq vins et un crémant feront saliver les clients de l'espace restauration du pavillon luxembourgeois à l'exposition universelle de Dubaï. Et les vainqueurs sont...

Une centaine de vins et crémants présentés par une trentaine de vignerons : le jury n'avait que l'embarras du choix pour définir quels breuvages allaient couler dans les verres du pavillon luxembourgeois de Dubaï 2020. A sept mois de l'inauguration de l'exposition universelle, la sélection annoncée compte six noms, six goûts:

Faire de Dubaï 2020 une vitrine économique Entre manifestations en tous genres, ateliers et «networking», la Chambre de Commerce ambitionne de placer le Luxembourg sur la carte du monde à l'occasion de l'Exposition universelle de Dubaï l'année prochaine.

Ces crus, représentant la diversité du vignoble luxembourgeois, seront servis à la table du «Schengen Lounge» du 20 octobre au 10 avril 2021. Cette carte des vins devra faire écho aux plats concoctés par le chef de cuisine retenu pour l'événement, Kim Kevin de Dood et son équipe.

Afin que nul ne doute de l'indépendance des choix du jury, les vins ont tous été retenus au terme d'une dégustation à l'aveugle.