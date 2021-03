S'ils notent une diminution du nombre d'affaires, les ministres de la Sécurité intérieure et de la Justice sont incapables de communiquer des données précises sur la traite d'êtres humains ou le vol en bande organisée, qui sévissent pourtant au Grand-Duché

Luxembourg 2 min.

Le crime organisé, une équation à multiples inconnues

Marie DEDEBAN S'ils notent une diminution du nombre d'affaires, les ministres de la Sécurité intérieure et de la Justice sont incapables de communiquer des données précises sur la traite d'êtres humains ou le vol en bande organisée, qui sévissent pourtant au Grand-Duché

Le crime organisé sévit au Luxembourg, c'est un fait. Mais pour ce qui est de le quantifier, c'est une autre histoire. Interrogés à ce sujet, Sam Tamson (Déi Gréng) ministre de la Justice, et Henri Kox (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure n'ont eu d'autre choix que de rester vagues.

Les distributeurs de billets de plus en plus ciblés Alors que des malfrats ont fait exploser un automate bancaire de plus dans la nuit de vendredi à Grevenmacher, le phénomène semble prendre de l'ampleur en Grande Région. Un problème auquel tentent de répondre les banques du pays.

«La police grand-ducale ne dispose pas de données quantitatives du phénomène», ont-ils déclaré, mettant en cause le secret de l'instruction, «la complexité des affaires» et la présomption d'innocence. Selon les deux ministres, le vol en bande organisée, la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, sont les trois principales activités du crime organisé au Luxembourg. Questionnés, tous deux assurent que le nombre d'affaires en lien avec les mafias aurait diminué de 24%, passant de 33 en 2019 à 25 en 2020.

Mafia italienne: deux personnes arrêtées au Luxembourg Deux personnes ont été arrêtées au Luxembourg dans le cadre de l'opération "Pollino" en lien avec la mafia italienne.

En revanche, les deux ministres évoquent une «forte augmentation de nouvelles affaires en matière de stupéfiants». Ainsi, la police grand-ducale se confronte de plus en plus à l'importation et l'exportation, mais aussi la fabrication, et la vente de substances illicites. Le Luxembourg avait d'ailleurs participé à la traque et à l'arrestation de deux trafiquants présumés dans le cadre de l'opération internationale «Polino». Menée conjointement avec les forces de l'ordre italiennes, belges, allemandes et néerlandaises sous l'égide d'Interpol, l'intervention avait notamment permis la saisie de 4.000 kg de cocaïne.

Les ministres de la Sécurité intérieure et de la Justice ont d'ailleurs indiqué qu'en moyenne 10% des demandes d'entraides internationales concernent le Luxembourg, soit «une soixantaine par an». En revanche, les deux ministres n'ont pas pu communiquer les demandes d'aide adressées par le Luxembourg à d'autres pays. «Ces demandes émanent dans ce cas des juges d'instruction, et ne sont pas recensées en tant que telles», se sont-ils défendus.

Un chiffre qui pourrait augmenter dans les mois prochains, avec l'apparition d'un tout nouveau trafic, lié aux doses vaccinales. Il y a une quinzaine de jours, Interpol a saisi 54.000 doses contrefaites en Chine et en Afrique du Sud.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.