Le crémant prêt à réembarquer sur les vols Luxair

Le vin luxembourgeois avait perdu sa place sur la compagnie nationale. Mais, promis, quand la situation s'arrangera le vin symbole du Luxembourg retrouvera les voyageurs de la compagnie aérienne nationale.

(pj) Deux députés DP et trois du CSV s'en sont émus dernièrement : plus de crémant made in Luxembourg à disposition lors des vols Luxair. A défaut de créer un scandale national, ce changement dans les habitudes a fait l'objet de deux questions parlementaires. Et surtout d'une mise au point à la vitesse du mur du son de la part de la compagnie aérienne.

Car effectivement le crémant luxembourgeois a bien été débarqué du catering proposé à la clientèle embarquant ou s'envolant vers le Findel. A la place, les passagers amateurs de bulles pétillantes se voient servir depuis quelques mois un «vin mousseux blanc de qualité» masque sous l'appellation «Cuvée Luxair» mais qui ne doit rien au terroir local qui en produit toujours de l'ordre de 17.200 hectolitres par an.

Toute honte bue, la compagnie aérienne reconnait qu'il s'agit effectivement d'un vin français qui est désormais servi. Et cela au terme d'un appel d'offres lancé à l'automne 2020 pour l'approvisionnement en vin mousseux. Un marché qui a échappé aux vignerons des côtes de Moselle pour revenir à une entreprise familiale alsacienne. C'est à elle que les clients doivent donc le vin servi et qui, en réalité, est «un Chardonnay produit dans le Jura».

Une boisson proposée à tarif plus concurrentiel et qui a remporté le marché d'autant plus facilement que la situation de Luxair est loin d'être aussi florissante que par le passé. Le trou d'air de 2020 (- 72% de passagers) a laissé des traces dans la comptabilité et il convient de veiller à ne pas trop dépenser.

Mais comprenant bien que le sujet est sensible, Luxair est prêt à faire machine arrière. Quand? «Dès que la situation s'améliorera», ne cachent pas ses dirigeants. «Alors la compagnie pourra reproposer l'offre d'avant-crise»

Et de promettre que «dès que la situation s’améliorera, Luxair compte retrouver son catering d’avant-crise». La compagnie par la voix de son directeur, Gilles Feith, dit se diriger «vers du placement de produit, en ouvrant ses portes à des collaborations avec des partenaires nationaux souhaitant être présents à bord de ses avions». A la santé de la paix revenue!

Comme ici pour le baptême d'un nouveau Boeing arrivant chez Luxair, c'est bien du crémant qui coule à flot! Photo archives : Guy Wolff





