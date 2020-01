A compter du 31 janvier, l'application CoPilote cessera de fonctionner. Pour relancer le covoiturage au Luxembourg, le ministère des Transports s'appuie sur une appli ayant déjà fait ses preuves en France.

Le covoiturage suivra la voie Klaxit

Patrick JACQUEMOT A compter du 31 janvier, l'application CoPilote cessera de fonctionner. Pour relancer le covoiturage au Luxembourg, le ministère des Transports s'appuie sur une appli ayant déjà fait ses preuves en France.

Lutter contre les autosolistes: telle est une des voies retenues par le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng) pour tenter de diminuer les encombrements sur les routes. Dans ce cadre, le covoiturage est devenu «un pilier essentiel» de la stratégie de déplacements du Grand-Duché. Sauf que visiblement de l'idée aux actes, il y a un pas que les usagers n'ont pas encore franchi.

La preuve : un an et demi après son lancement, l'application CoPilot va être remisée au garage. Le système de mise en relation des conducteurs et des passagers souhaitant faire un bout de chemin ensemble n'a pas trouvé son public. Tout juste 5.000 inscrits, peu actifs, depuis son démarrage. Le triste constat date de plusieurs mois, et les jours de l'appli étaient comptés. La voilà doublée par l'offre: Klaxit. Une appli, leader du covoiturage domicile-travail en France et proposant déjà 2 millions de trajets chaque jour dans l'Hexagone.

«Etendre le covoiturage aux bandes d'arrêt d'urgence» Au moment de dresser son bilan, François Bausch a rappelé, ce lundi dans les colonnes du Quotidien, qu'il était favorable à l'ouverture «des bandes d'arrêt d'urgence au covoiturage». Quant aux nombreux chantiers qui étouffent le pays, le représentant déi gréng demande encore du temps.

En juillet 2019, Klaxit avait racheté Idvroom, prenant du même coup le leadership du covoiturage courte distance en Europe. De quoi permettre également à l'opérateur, né en 2014, d'être actif sur trois pays: France, Suisse et Luxembourg. En effet, Idvroom avait été chargé de lancer CoPilot au Grand-Duché en mai 2018.

C'est donc désormais vers Klaxit que résidents et frontaliers sont invités à se reporter dès le 31 janvier 2020. En téléchargeant l'appli, les anciens inscrits à CoPilot et toutes les personnes intéressées par la pratique régulière ou occasionnelle du covoiturage rejoindront «la plus grande communauté de covoiturage domicile-travail d’Europe». D'ailleurs en guise de bienvenue, l'appli a été personnalisée pour ses nouveaux inscrits luxembourgeois ou de la Grande Région.

Les petits plus Comme toute application dédiée au covoiturage, Klaxit met en relation conducteurs et passagers. Mais parmi les avantages intégrés à ce service, les conducteurs apprécieront de minimiser leurs détours pour aller chercher leur compagnon de route, et aux passagers de flexibiliser leurs horaires. Une fois en route, le GPS intégré Klaxit Live guide les conducteurs tout au long de leur trajet et permet aux passagers de voir arriver leur conducteur en temps réel.

Un planning permet de réserver les trajets du jour comme de la semaine.

Un annuaire permet de retrouver en un clic ses anciens covoitureurs pour réaliser de nouveau un trajet avec eux.

Les entreprises pourront demander à être référencées sur Klaxit . Cela permettra aux collègues de se reconnaître entre eux et covoiturer en toute confiance.

. Cela permettra aux collègues de se reconnaître entre eux et covoiturer en toute confiance. Les sociétés pourront souscrire à une offre «Entreprise premium» et un accompagnement clé en main proposés par Klaxit. Cette offre permet de passer en moyenne de 2% à 20% de taux d’adhésion à la solution. «Dans les entreprises accompagnées, 8 inscrits sur 10 trouvent des covoitureurs sur leur trajet et à leurs horaires», indique Julien Honnart, CEO de Klaxit.

Mardi, à l'heure d'annoncer ce changement d'application, François Bausch n'a pas manqué de rappeler un chiffre : «Chaque jour, 250.000 sièges automobiles vides entrent dans l’agglomération de la capitale». Elargir le nombre de covoitureurs permettrait d'alléger un peu cette pression de trafic aux mouvements pendulaires quotidiens. Voir une voiture sur deux transporter au moins 2 personnes ayant été inscrit parmi les objectifs du plan de déplacement Modu 2.0 visant à améliorer les conditions de circulation sur le pays d'ici 2025.

Début janvier, le ministre de la Mobilité avait déjà fait un geste d'encouragement en annonçant la volonté de «réserver une future 3e voie sur l'ensemble des autoroutes pour le covoiturage». Un projet qui prendra le relais de l'expérimentation belge sur l'E411, et pour lequel l'Etat s'engagera dans la création de 12 km de voie spécifique sur l'A3 d'ici 2021.