Covid-19 au Luxembourg

Le CovidCheck obligatoire au menu

Patrick JACQUEMOT Désormais, les clients des restaurants doivent impérativement présenter leur QR Code sanitaire s'ils souhaitent s'attabler.

Avec le 1er novembre, l'actualité du CovidCheck a été totalement bousculée. D'abord en devenant facultatif à l'entrée des entreprises, ensuite en s'imposant aux restaurants, bars, discothèques et hôtels du Luxembourg. Seules les terrasses pourront échapper à la ''contrainte'' de la présentation par les clients d'un QR Code certifiant l'état testé, guéri ou vacciné des consommateurs s'installant au-dehors pour boire ou manger.

Ainsi, en est-il terminé des autotests à l'entrée des établissements. Solution qui, depuis des mois, avait permis aux réfractaires à la vaccination ou aux tests réguliers de pouvoir déjeuner ou prendre un verre. Reste à savoir si cette extension du CovidCheck, cinq mois après son lancement, n'aura pas de conséquences trop fortes sur la fréquentation du secteur Horesca qui reste parmi les plus fragilisés au terme de 18 mois de crise covid.

Règle et exception Une entreprise ou une administration souhaitant opter pour le régime CovidCheck doit le notifier à la direction de la Santé. Seule exception : le secteur Horesca puisque ce secteur est désormais soumis d’office audit régime.



En effet, nombre de patrons de bar ou de bonnes tables craignent qu'une partie de la clientèle se prive de sortie, plutôt que d'avoir à se vacciner ou à subir un test désormais payant. Et cela même si, à l'exemple de la Ville de Luxembourg, plusieurs initiatives sont prises pour faire diminuer le prix de ces contrôles désormais obligatoires pour qui n'a pas reçu sa dose anti-covid.

Sachant que le CovidCheck reste aussi de rigueur dans les manifestations rassemblant un public nombreux, comme les concerts ou les rencontres sportives. A l'image du prochain match de football des Roud Léiwen, le 14 novembre prochain au Stade de Luxembourg.

Par ailleurs, désormais, le régime s'étend à toutes les classes d'âge concernées par la campagne vaccinale luxembourgeoise. A savoir les 12 ans et plus. Un changement alors que dans certaines circonstances, le contrôle concernait aussi les 6-12 ans.

Le gouvernement a ainsi revu son dispositif avec une intention claire : pousser à la vaccination, et donc à voir l'immunité collective progresser face à une épidémie virale qui retrouve de la vigueur. Une recrudescence des contaminations ayant comme effet miroir une montée des oppositions aux choix sanitaires du gouvernement. En témoigne, par exemple, le succès de la pétition publique 2044 déposée sur le site de la Chambre. Celle-ci réclame l'accès aux institutions publiques (hôpitaux, écoles, etc) et aux entreprises privées indifféremment de toute présentation d'un pass sanitaire, type CovidCheck. Une demande qui a déjà recueilli plus de 4.000 soutiens et qui devrait prochainement déclencher un débat public entre dépositaires de la proposition et députés.





