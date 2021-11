La mesure de contrôle sanitaire à l'entrée des entreprises, devenue optionnelle au 1er novembre, n'est pas seulement combattue par les synicats. Une pétition publique demandant son interdiction est déjà soutenue par plus de 4.700 citoyens.

A la Chambre des députés

Le CovidCheck fera l'objet d'un débat public

Pour Catalina-Gina Anton, le CovidCheck luxembourgeois constitue une «menace pour les libertés fondamentales». Et, visiblement, celle qui a déposé la pétition publique 2044 opposée à la présentation obligatoire du CovidCheck dans les institutions publiques (hôpitaux, écoles, administration) et pour certaines entreprises privées n'est pas la seule à partager cette opinion. Au point d'ailleurs que les députés et les ministres impliqués dans la mise en place du dispositif devront écouter ses arguments et, éventuellement, en tenir compte dans le futur.

En effet, le texte de la pétition a reçu suffisamment de signatures pour entraîner un débat public à la Chambre. Même s'il reste encore un mois d'exposition à la proposition pour recevoir d'autres soutiens, avec déjà plus de 4.750 voix en sa faveur la proposition se doit d'être discutée. Mais se pose un problème de timing. En effet, la loi covid actuelle (CovidCheck inclus) restera en vigueur jusqu'au 18 décembre. Et pas sûr que le Parlement aura pris le temps de recevoir les pétitionnaires avant le vote des nouvelles mesures sanitaires

