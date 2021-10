Repoussé à l'entrée des lycées du Luxembourg, le fameux pass électronique pourrait bien être contrôlé dès cet automne à l'entrée de certains bureaux ou certaines usines. Les négociations sont en cours, avec une proposition attendue avant mi-octobre.

Luxembourg 4 min.

Prochaine loi covid

Le CovidCheck enfile sa tenue de travail

Patrick JACQUEMOT Repoussé à l'entrée des lycées du Luxembourg, le fameux pass électronique pourrait bien être contrôlé dès cet automne à l'entrée de certains bureaux ou certaines usines. Les négociations sont en cours, avec une proposition attendue avant mi-octobre.

Peut-être que oui, peut-être que non. Difficile pour le moment de savoir si le CovidCheck va se rapprocher des salariés à l'heure de la prise de poste. La piste est toujours en discussion. Le ministre du Travail considère, lui, toujours la mise en place de ce contrôle des salariés (testés, guéris ou vaccinés) comme «une option». Evoquant cet élargissement à l'entreprise, Dan Kersch a dernièrement établi une condition sine qua non : que le taux de vaccination n'ait pas encore atteint les 85% de la population luxembourgeoise. Pour le reste tout semble encore négociable.

L'UEL accueille la vaccination à bras ouverts Mais au-delà de proposer des injections anti-covid aux salariés non vaccinés, l'Union des entreprises aimerait aussi s'entendre avec l'Etat sur les moyens d'assurer la santé de l'ensemble des employés dans un contexte sanitaire encore indécis.

Mais maintenant, le temps presse. La prochaine loi Covid devant être discutée avant le 15 octobre, il serait bienvenu de présenter un texte. Projet sur lequel syndicats et patronat pourraient réagir avant que la proposition n'arrive sur le bureau des députés. Il faut ainsi notamment trancher sur le caractère obligatoire ou volontaire de la mesure, si elle devait s'appliquer au Luxembourg.

Chaque société pourra-t-elle décider (ou non) de ne tolérer dans ses bureaux, ses ateliers, ses sites de formation uniquement les personnels dûment testés, vaccinés ou guéris du covid? Toutes les entreprises seront-elles déjà soumises au même régime pour contrôler leurs effectifs? Quid des prestataires extérieurs amenés à intervenir sur un lieu de travail, clients ou fournisseurs par exemple? Comment organiser ce contrôle sans créer des files d'attente à l'entrée de chaque société?

Poussée en ligne 276.000 téléchargements fin août, 300.000 le mois suivant : l'application CovidCheck, instaurée depuis juin dernier, est déjà bien présente au Luxembourg.

Parmi les interrogations soulevées par cet usage du CovidCheck (en dehors des bars, restaurants, stades, salles de spectacles et autres lieux de rassemblement) se pose aussi la question de la généralisation dudit monitoring.

Sera-t-il envisageable de ne le faire que pour les personnels travaillant en milieu clos, en dispensant donc de fait les salariés travaillant en plein air? Ou faudra-t-il s'appuyer sur un modèle ''à la française'' avec constat de l'état sanitaire uniquement pour les employés en contact avec le public?

Des doutes subsistent aussi sur les mesures à appliquer au salarié qui viendrait à se présenter à son poste sans un CovidCheck valide? Devra-t-il payer par lui-même le test PCR pouvant possiblement lui accorder l'accès à son lieu de travail? Ce temps de dépistage doit-il être pris sur les horaires de travail ou sur le temps de vie privée? Par ailleurs, quelle sanction pourrait être prononcée contre une personne ne disposant pas d'un pass positif : retenue sur salaire, avertissement, licenciement...

L'Italie généralise le pass sanitaire au travail Dans le secteur public comme dans le privé, tous les salariés devront montrer qu'ils sont bien testés négatifs, vaccinés ou guéris contre le coronavirus pour accéder à leur poste.

De part et d'autre, syndicats et patronat ne souhaitent pas jouer la carte du bâton. Plutôt celle de la carotte, encourageant chaque employé à veiller à sa santé et à la sécurité de ses collègues. Ainsi, pour l'Union des entreprises, Jean-Paul Olinger assure que l'arrivée du CovidCheck en entreprise ne «doit être considérée que comme un niveau supplémentaire apporté à la protection de chacun». Et si le gouvernement doit fixer un cadre et la Chambre l'adopter «cela ne saurait se faire ensuite sans une discussion sur les modalités avec les différentes délégations du personnel», estime le directeur de l'UEL.

Reste que pour nombre de salariés, il est plus que temps d'en finir avec les masques et les distanciations sociales maintenant que le virus semble régresser quelque peu. Mais l'introduction d'un CovidCheck, si c'est la voie retenue, devra forcément faire montre d'adaptation à certains métiers spécifiques. La situation d'un coiffeur ou d'une esthéticienne travaillant nez à nez avec son client devant mériter une autre considération sans doute que l'employé de bureau présent huit heures par jour dans un vaste open space.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.