141 personnes infectées par le virus étaient toujours hospitalisées au Luxembourg ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. 37 nouvelles contaminations ont également été comptabilisées.

Le covid provoque cinq nouveaux décès

141 personnes infectées par le virus étaient toujours hospitalisées au Luxembourg ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. 37 nouvelles contaminations ont également été comptabilisées.

44.000 personnes seraient immunisées au covid-19, selon une enquête lancée début novembre par le gouvernement luxembourgeois. Cela signifie que 7% de la population posséderait des anticorps dans le sang. Une information à prendre avec des pincettes, puisque la durée de l'immunité au virus est encore inconnue, qu'elle soit naturelle ou due à l'injection d'un vaccin.

Malgré cela, le nombre de victimes du covid-19 continue d'augmenter dans le Grand-Duché, puisque cinq nouveaux décès ont été recensés, soit 557 victimes depuis le début de l'épidémie.



Le Grand-Duché enregistre 37 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, sur les 653 tests effectués. Un chiffre loin des 800 cas quotidiens enregistrés lors de la deuxième vague.



Depuis le début de l'épidémie en mars, le Luxembourg dénombre donc 48.890 cas dépistés. Pour rappel, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le nombre de patients infectés est passé à 141 malades toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 22 en soins intensifs.

La vaccination continue au Grand-Duché, avec 3.755 personnes ayant reçu une injection depuis le début de la campagne, tandis que le patron de l'Organisation mondiale de la Santé a fustigé ce lundi l'attitude «égoïste» des pays riches, qui accaparent les vaccins mis à disposition par les laboratoires. Tedros Adhanom Ghebreyesus a ainsi averti que le monde ferait face à un «échec moral catastrophique» si les pays pauvres n'accédaient pas également à des vaccins.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.