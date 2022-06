Comme en 2021, la fête nationale pourrait entraîner une hausse des contaminations, selon le Dr Gérard Schockmel. L'infectiologue nous livre ses conseils pour les personnes à risque.

Pandémie au Luxembourg

Le covid pourrait bien venir gâcher la fête nationale

Thomas BERTHOL Comme en 2021, la fête nationale pourrait entraîner une hausse des contaminations, selon le Dr Gérard Schockmel. L'infectiologue nous livre ses conseils pour les personnes à risque.

La fête nationale luxembourgeoise fait son grand retour cette année, après deux ans d'absence à cause des mesures sanitaires pour lutter contre le covid. L'esprit est donc à la fête avec le retour de la retraite aux flambeaux, les concerts prévus sur le champ du Glacis ou encore le feu d'artifice de 17 minutes près du pont Adolphe.

S'il est de nouveau possible de célébrer la fête nationale dans plusieurs communes, le virus circule pour autant toujours. Le pays connaît même un rebond de l'épidémie depuis début juin, avec 46% de nouvelles infections enregistrées en plus entre le 6 et le 12 juin, par rapport à la semaine précédente selon le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé.

Les conseils pour les personnes à risque

Lors de la présentation du programme de la fête nationale, Patrick Goldschmidt (DP) a indiqué que la Santé n'avait donné aucune prescription sanitaire pour l'organisation des festivités. «L'événement se déroule dehors et personne n'est forcé de venir», a commenté l'échevin en charge de la Mobilité dans la capitale.

«Même si la fête se déroule à l'extérieur, le risque de contamination existe quand les gens sont proches les uns des autres», estime de son côté le Dr Gérard Schockmel. Ce dernier considère qu'avec ce type de rassemblement, «la probabilité est plus grande» de provoquer une hausse des contaminations comme c'était déjà le cas «aux alentours de la fête nationale» l'année dernière. Le médecin spécialiste en maladies infectieuses aux Hôpitaux Robert Schuman recommande aux personnes à risque d'«éviter les grands rassemblements ou de garder une certaine distance si c'est possible et de porter le masque pour ne pas encourir de risque».

«Il faut accepter que le virus circule, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que ça entraîne des formes graves. Nous devons garder à l'œil le nombre d'hospitalisations et être vigilant par rapport à cela», observe Gérard Schockmel. Ce dernier constate que, pour le moment, le sous-variant BA.5 d'Omicron reste dominant au Luxembourg et que cette souche est moins dangereuse et entraîne moins de complications que son cousin Delta.

