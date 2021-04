Dans son rapport quotidien, le ministère ne recense aucun nouveau décès ce samedi. Le bilan total s'élève toujours à 790 morts depuis le début de la pandémie, pour la troisième journée consécutive. Les chiffres montrent également une stabilisation des hospitalisations.

Le covid ne fait aucune victime en trois jours

Dans son rapport quotidien, le ministère ne recense aucun nouveau décès ce samedi. Le bilan total s'élève toujours à 790 morts depuis le début de la pandémie, pour la troisième journée consécutive. Les chiffres montrent également une stabilisation des hospitalisations.

Bien que le ministère de la santé révèle qu'aucun décès n'est à déplorer ce samedi, le covid continue de sévir au Grand-Duché. Au point que la 15e édition de l'ING Night Marathon a dû être annulée.

Comme le redoutaient les organisateurs de cette course très populaire, l'édition 2020 n'aura donc pas lieu le 15 mai prochain, en raison de la pandémie et des mesures restrictives visant à limiter les contaminations. «Pour nous, organiser une course réservée exclusivement aux meilleurs athlètes, comme cela a été suggéré par le gouvernement, est hors de question», a indiqué l'organisation dans un communiqué. Rendez-vous est pris pour le 28 mai 2022.

Pour la troisième année consécutive, le bilan des victimes de l'infection s'élève toujours à 790 victimes depuis le début de l'épidémie.

Sur les 10.735 derniers tests de dépistage effectués, 195 se sont avérés positifs. Le taux de positivité s'élève ainsi à 1,82 % (contre 2,58% la veille).



Au total, depuis le début de la pandémie, 66.202 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 105 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 36 se trouvent en soins intensifs, soit trois de plus que la veille.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 176.432 doses vaccinales anti-covid. 47.898 personnes ont reçu les deux doses préconisées.

Selon les calculs de l'AFP publiés ce samedi, le nombre de nouvelles infections au covid a battu un nouveau record depuis le début de la pandémie. Ainsi, plus de 893.000 cas ont été recensés dans le monde sur la seule journée de vendredi. Auparavant, le nombre de cas officiellement annoncés le plus élevé s'était établi à 819.000, le 8 janvier dernier. Ce chiffre inédit s'explique notamment par la flambée épidémique qui submerge l'Inde.

Plus d'un tiers de ces contaminations mondiales ont en effet été déplorées dans cet Etat, qui a recensé 346.786 nouveaux cas samedi. Un chiffre également inédit pour un seul pays jusqu'à présent.

Sur une semaine, plus de 5,5 millions de cas ont été recensés dans le monde, dont quasiment 2 millions en Inde. Le pays est suivi par les Etats-Unis et le Brécil. Le seuil de 150 millions de cas dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine.





