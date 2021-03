La liberté de manifester reste protégée même dans le contexte sanitaire strict qui s'impose au rassemblement public. C'est ce qui explique que, lundi à 17h, la marche organisée pour la Journée des droits des femmes pourra bien avoir lieu.

Le covid n'arrête pas les manifestations

Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Voilà ce que dit la loi votée en juillet 2020 encore en vigueur. Une restriction ferme et qui, ainsi prononcée, a des relents liberticides. Sauf que gouvernement et parlementaires ont glissé dans le texte quelques dérogations donnant une bouffée d'air. A commencer d'abord pour les mouvements d'opinion. C'est ainsi qu'au chapitre 2, article 4, a été précisé que la limite ne s'appliquait pas «à la liberté de manifester».

On l'aurait presque oublié, à force d'entendre qu'il est préférable de ne pas recevoir plus de deux hôtes à domicile ou que se rassembler au-delà de quatre personnes (compris en extérieur) n'était guère recommandé... Mais le texte en vigueur a prévu des dérogations. Que ce soit pour la tenue des marchés à l'air libre, l'organisation de funérailles ou les déplacements en transports en commun.

Par contre, une règle s'impose sans exception pour qui veut manifester: porter un masque protecteur. Le maintien de la distanciation préconisée des 2 mètres devenant plus délicat à tenir. Et les récents mouvements d'humeur des professionnels de la restauration, dans la capitale, n'ont pas échappé à ces obligations.

Autant de mesures aussi que les organisateurs et organisatrices de la Marche pour la Grève des femmes n'ont eu de cesse de répéter à l'approche de l'événement. C'est que cet après-midi, vers 17h depuis la gare centrale, la Fraestreik devrait rassembler bien du monde. Un peu moins que pour sa première édition, en mars 2020, mais tout de même plus que le fameux plafond de la centaine de participants.

Les six règles d'or de la manif

Protester, donner de la voix, parader en nombre oui. Devenir un cluster, pas question... Aussi les organisateurs et organisatrices de la manifestation de ce lundi pour la Grève des femmes ont adressé un protocole sanitaire simple à toutes celles et ceux qui souhaitent être du mouvement, ce 8 mars à 17h depuis le parvis de la gare vers la place d'Armes, avec étape au ministère du Travail.

1/ Ne viens pas à la manifestation si tu as des symptômes et/ou si tu es positif au covid

2/ Porte un masque à tout moment, utilise un nouveau masque

3/ Garde une distance physique avec les autres pendant le rassemblement

4/ Si possible fais-toi tester juste avant la manifestation

5/ Réduis au minimum les contacts avant et après le regroupement

6/ Reste dans le même groupe (bloc) pendant le défilé.

Tout cela a aussi été vu et revu avec les autorités, assure-t-on du côté des organisateurs. Avec la Ville de Luxembourg aussi bien qu'avec la police grand-ducale. Et même pas sûr que le port du masque ne vienne réduire le bruit de la mobilisation féministe de ce 8 mars, l'usage des casseroles et autres instruments pour se faire entendre étant chaleureusement recommandé.

«Il ne faut pas oublier aussi que ce sont essentiellement des femmes qui ont occupé et occupent toujours la plupart des postes dits en première ligne. Alors, ce virus il nous fait moins peur que certaines inégalités. Au moins, le covid on sait comment le combattre!», sourit une organisatrice de la manifestation du jour.

